Reduce dalla finale di Pechino, Sinner e Tien hanno ottenuto un giorno in più di riposo prima del debutto a Shanghai. L'azzurro scenderà in campo sabato contro il tedesco Altmaier, nel remake della sfida del Roland Garros 2023. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Bisognerà attendere sabato per vedere Jannik Sinner in campo al Masters 1000 di Shanghai. Reduce dal trionfo a Pechino, l'azzurro sarebbe dovuto scendere in campo venerdì, giornata dedicata ai match di secondo turno della parte bassa del tabellone. Sinner, tuttavia, ha ottenuto un giorno extra di riposo e scenderà in campo sabato (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) contro il tedesco Daniel Altmaier. "Avrò solo un allenamento per prepararmi" aveva detto il n. 2 al mondo nel corso della conferenza stampa pre torneo.