Sinner, giorno di riposo extra dopo ATP Pechino: debutta sabato all'ATP Shanghaiatp shanghai
Reduce dalla finale di Pechino, Sinner e Tien hanno ottenuto un giorno in più di riposo prima del debutto a Shanghai. L'azzurro scenderà in campo sabato contro il tedesco Altmaier, nel remake della sfida del Roland Garros 2023. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Bisognerà attendere sabato per vedere Jannik Sinner in campo al Masters 1000 di Shanghai. Reduce dal trionfo a Pechino, l'azzurro sarebbe dovuto scendere in campo venerdì, giornata dedicata ai match di secondo turno della parte bassa del tabellone. Sinner, tuttavia, ha ottenuto un giorno extra di riposo e scenderà in campo sabato (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) contro il tedesco Daniel Altmaier. "Avrò solo un allenamento per prepararmi" aveva detto il n. 2 al mondo nel corso della conferenza stampa pre torneo.
Leggi anche
Sinner: "Non sono l'unico che sta cambiando"
Giorno extra di riposo anche per Tien
La stessa deroga è stata concessa all'altro finalista di Pechino, Learner Tien. Lo statunitense - che ha preso un volo insieme a Sinner per arrivare a Shanghai - avrebbe dovuto debuttare giovedì (giorno dedicato al primo turno della parte alta del tabellone) contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il suo match, tuttavia, è stato schedulato per venerdì, secondo match di giornata dalle 6.30 italiane sul Grandstand 2.