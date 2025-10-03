Djokovic al 3° turno: Cilic battuto in due set

Atp Shanghai, i risultati di oggi: Djokovic al 3° turno, fuori Shelton e Bublikatp shanghai
Il serbo, all'esordio al Masters 1000 di Shanghai, ha sconfitto il croato Cilic in due set. Avanza al terzo turno anche Rune. Fuori, invece, sia Ben Shelton che Bublik. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Buona la prima per Novak Djokovic al Masters 1000 di Shanghai. Al ritorno in campo, il serbo ha sconfitto Marin Cilic con il punteggio di 7-6, 6-4. Una partita non semplicissima per Nole, che nel primo set ha avuto la meglio al tiebreak dopo un'ora e 7 minuti di gioco. Per Djokovic arriva il 40° successo nel torneo cinese, con Shanghai che diventa così il 12° evento in cui il serbo ha raccolto almeno 40 successi. Al terzo turno, Djokovic sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann.
Vince Rune, fuori Shelton e Bublik
La sorpresa di giornata riguarda l'eliminazione di Ben Shelton. Il rientro in campo dell'americano non va nel migliore dei modi: a vincere è il belga David Goffin con il punteggio di 6-2, 6-4. Al terzo turno, Goffin sfiderà Gabriel Diallo, che ha battuto senza grandi problemi il francese Bonzi. Va ko anche Bublik, sconfitto dal monegasco Valentin Vacherot (numero 204 al mondo) per 3-6, 6-3, 6-4. Per il kazako si tratta della quinta sconfitta negli ultimi sette incontri contro un giocatore fuori dalla top 200. Vittoria, invece, per Holger Rune, che al terzo turno affronterà Ugo Humbert dopo il successo per 7-5, 6-4 contro Sebastian Baez.
Vedi anche
Passante magico di Goffin. E Sinner reagisce così...
Atp Shanghai, i risultati di venerdì 3 ottobre
- [6] Ben Shelton (Usa) vs Goffin (Bel) 2-6, 4-6
- Bonzi (Fra) vs [31] Diallo (Can) 4-6, 4-6
- [25] Tiafoe (Usa) vs [Q] Hanfmann (Ger)7-6, 2-6, 1-6
- Baez (Arg) vs [10] Rune (Den) 5-7, 4-6
- Cilic (Cro) vs [4] Djokovic (Srb) 6-7, 4-6
- [14] Bublik (Kaz) vs [Q] Vacherot (Mon) 6-3, 3-6, 4-6
- [5] Fritz (Usa) vs Marozsan (Hun)
- Bergs (Bel) vs [11] Ruud (Nor) 3-6, 7-5, 4-1 rit.