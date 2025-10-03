Djokovic al 3° turno: Cilic battuto in due set

Il serbo, all'esordio al Masters 1000 di Shanghai, ha sconfitto il croato Cilic in due set. Avanza al terzo turno anche Rune. Fuori, invece, sia Ben Shelton che Bublik. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Novak Djokovic al Masters 1000 di Shanghai. Al ritorno in campo, il serbo ha sconfitto Marin Cilic con il punteggio di 7-6, 6-4. Una partita non semplicissima per Nole, che nel primo set ha avuto la meglio al tiebreak dopo un'ora e 7 minuti di gioco. Per Djokovic arriva il 40° successo nel torneo cinese, con Shanghai che diventa così il 12° evento in cui il serbo ha raccolto almeno 40 successi. Al terzo turno, Djokovic sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann.