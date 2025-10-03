Sinner-Altmaier LIVE sabato alle 12.30 su Sky

Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streamingatp shanghai
Il numero 2 al mondo debutta al Masters 1000 di Shanghai al secondo turno contro il tedesco Altmaier. Il match, in programma nella giornata di sabato 4 ottobre non prima delle 12.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Tutto è pronto per l'inizio del Masters 1000 di Shanghai di Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo, dopo la vittoria dell'Atp 500 di Pechino contro Tien in due set (6-2, 6-2), affronterà al secondo turno il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del ranking Atp reduce dalla vittoria al debutto contro l'australiano Schoolkate in due set (6-3, 6-4). Il match, in programma nella giornata di sabato 4 ottobre non prima delle 12.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Da Sky Insider
I dettagli del 'nuovo' Sinner
I precedenti
- 2022 - US Open (R128): Sinner b. Altmaier 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1
- 2023 - Roland Garros (R64): Altmaier b. Sinner 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5
Sinner e Altmaier si sfideranno per la terza volta a livello Atp. I precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria a testa. Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set, mentre a sorpresa il tedesco è riuscito a sconfiggere Sinner nell'ultimo incontro, al Roland Garros nel 2023.
Chi è Altmaier
Attuale numero 49 al mondo, Altmaier non è mai andato oltre le semifinali nel circuito Atp. Il suo miglior ranking è stato il 47º posto raggiunto nell'ottobre 2023. Due i suoi idoli da bambino che gli hanno trasmesso la passione per il tennis (che ha iniziato a praticare già all'età di 7 anni grazie ai genitori): Roger Federer e Stan Wawrinka. Il suo colpo preferito è il rovescio, mentre il torneo che ama è Wimbledon. È un grande appassionato di calcio, in quanto tifa sia il Real Madrid che l'Hertha Berlino.