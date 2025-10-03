Sinner-Altmaier LIVE sabato alle 12.30 su Sky

Tutto è pronto per l'inizio del Masters 1000 di Shanghai di Jannik Sinner . Il numero 2 al mondo, dopo la vittoria dell'Atp 500 di Pechino contro Tien in due set (6-2, 6-2), affronterà al secondo turno il tedesco Daniel Altmaier , numero 49 del ranking Atp reduce dalla vittoria al debutto contro l'australiano Schoolkate in due set (6-3, 6-4). Il match, in programma nella giornata di sabato 4 ottobre non prima delle 12.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Sinner e Altmaier si sfideranno per la terza volta a livello Atp. I precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria a testa . Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set, mentre a sorpresa il tedesco è riuscito a sconfiggere Sinner nell'ultimo incontro, al Roland Garros nel 2023.

Chi è Altmaier

Attuale numero 49 al mondo, Altmaier non è mai andato oltre le semifinali nel circuito Atp. Il suo miglior ranking è stato il 47º posto raggiunto nell'ottobre 2023. Due i suoi idoli da bambino che gli hanno trasmesso la passione per il tennis (che ha iniziato a praticare già all'età di 7 anni grazie ai genitori): Roger Federer e Stan Wawrinka. Il suo colpo preferito è il rovescio, mentre il torneo che ama è Wimbledon. È un grande appassionato di calcio, in quanto tifa sia il Real Madrid che l'Hertha Berlino.