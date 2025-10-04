Musetti al 3° turno: Comesana battuto in due set

Arriva la prima vittoria in carriera a Shanghai per Lorenzo Musetti. Il carrarino è al 3° turno del Masters 1000 cinese grazie al successo in due set su Francisco Comesana, con il punteggio di 6-4, 6-0 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Una prova di sostanza di Musetti, che ha dato rassicurazioni anche sul piano fisico dopo il problema muscolare accusato a Pechino. C'è stata partita fino al 4-3 in favore di Comesana nel primo set, poi da quel momento Musetti ha vinto una serie di nove game consecutivi. L'argentino è sceso sul piano fisico nel secondo set, con non poche preoccupazioni nel finale visto che ha accusato un malore e chiesto l'intervento del fisioterapista. Ottimi numeri per Musetti che ha messo a referto 18 vincenti, commettendo appena otto errori gratuiti (sei dei quali dal lato del rovescio). Bene anche la resa al servizio: 81% di punti con la prima e 65% con la seconda. Per Musetti c'è un potenziale derby all'orizzonte: lunedì, infatti, affronterà Luciano Darderi o Yunchaokete Bu.

