Sinner-Griekspoor domenica LIVE su Sky Sport

Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streamingatp shanghai
Archiviato l'esordio con Altmaier, Jannik Sinner tornerà in campo domenica (2° match dalle 12.30) a Shanghai per il 3° turno contro Tallon Griekspoor. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
C'è Tallon Griekspoor sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Dopo l'esordio vincente contro il tedesco Altmaier, il n. 2 al mondo tornerà in campo domenica (secondo match dalle 12.30) contro il tennista olandese, n. 31 Atp. Appuntamento in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner-Griekspoor, i precedenti
Tradizione più che positiva per Sinner contro Griekspoor. L'azzurro ha vinto tutte le sfide disputate con l'olandese, l'ultima lo scorso anno in finale di Coppa Davis a Malaga. Di seguito tutti i precedenti
- 2024 - Davis Cup (F): Sinner b. Griekspoor 7-6, 6-2
- 2024 - Halle (R32): Sinner b. Griekspoor 6-7, 6-3, 6-2
- 2024 - Miami (R32): Sinner b. Griekspoor 5-7, 7-5, 6-1
- 2024 - Rotterdam (SF): Sinner b. Griekspoor 6-2, 6-4
- 2023 - Davis Cup (QF): Sinner b. Griekspoor 7-6, 6-1
- 2023 - Rotterdam (SF): Sinner b. Griekspoor 7-5, 7-6
Come arriva Griekspoor
Il 29enne di Haarlem, testa di serie n. 27 nel torneo cinese, arriva dopo la vittoria al secondo turno contro lo statunitense Jenson Brooksby (6-1, 1-6, 6-1), la prima dopo una serie di sette sconfitte consecutive. Vincitore quest'anno dell'Atp 250 di Mallorca (terzo titolo Atp in carriera), Griekspoor ha un bilancio stagionale di 27 vittorie e 20 sconfitte.