Potrebbe esserci anche Jannik Sinner al 'Million Dollar 1 Point Slam', l'esibizione che si svolgerà nella settimana prima degli Australian Open e metterà in palio un milione di dollari australiani, giocando solo un punto a match. A dirlo è stato Craig Tiley, direttore del torneo: "Abbiamo ricevuto una chiamata da Jannik, ma anche da Venus Williams e altri tennisti professionisti"

Dopo Carlos Alcaraz, potrebbe aggiungersi anche Jannik Sinner alla line-up del " Million Dollar 1 Point Slam ", l'esibizione organizzata dagli Australian Open per l'edizione 2026 che si svolgerà nella settimana prima del torneo. Un evento che ha già fatto il giro del mondo per il suo format : 32 giocatori al via (22 professionisti e 10 dilettanti), si gioca un solo punto a partita (per determinare chi servirà, verrà usato il metodo del "carta, sasso o forbici"), e il vincitore riceverà un milione di dollari australiani, pari a circa 600 mila euro. " Abbiamo ricevuto una chiamata da Jannik Sinner, ma anche da Venus Williams e altri tennisti professionisti davvero entusiasti e impazienti di iscriversi" ha spiegato Craig Tiley , direttore degli Australian Open, al podcast The Tennis.

Tiley: "Sarà uno show di due ore"

"Saranno gli uomini e le donne con il ranking più alto ad avere accesso" ha aggiunto Tiley che ha poi parlato dell'idea alla base di questo evento: "Con un tabellone da 32 partecipanti, sarà uno show di un’ora e mezza o due ore. L’idea principale però non riguarda tanto l’aspetto professionale, quanto l’attivazione della comunità. È pensato per far sentire tutti come se avessero la possibilità di giocare qualcosa durante l’Australian Open".