Roger Federer è tornato in campo a Shanghai, protagonista di un doppio d'esibizione dal titolo "Roger & Friends". Con lui in scena gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu e l'ex tennista Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Aus Open e Wimbledon 2006. Re Roger è stato accolto da un'ovazione dei tifosi asiatici che hanno poi assistito a un doppio-show, tra risate e divertimento, e hanno rivisto il mitico rovescio a una mano dello svizzero