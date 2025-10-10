Paolini-Gauff, la semifinale sabato alle 11 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini-Gauff al Wta Wuhan, dove vedere in tv e streaming

wta wuhan

Due mesi dopo Cincinnati, Jasmine Paolini ritrova Coco Gauff: in palio c'è un posto in finale al Wta 1000 di Wuhan. Appuntamento sabato alle 11, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

PAOLINI-SWIATEK, GLI HIGHLIGHTS

Da Cincinnati a Wuhan. Due mesi dopo l'ultima volta, Jasmine Paolini ritrova Coco Gauff sul suo cammino. Stavolta, però, c'è in palio un posto in finale nel Wta 1000 cinese. Appuntamento sabato alle 11, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Come arrivano Paolini e Gauff

Paolini arriva in totale fiducia dopo la prima vittoria in carriera su Iga Swiatek. Nove successi negli ultimi dieci match disputati dall'azzurra, a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Wta Finals di Riyadh. Gauff, di contro, si presenta a questa sfida senza set persi nelle tre partite disputate finora a Wuhan. I precedenti dicono 3-2 per Paolini che ha vinto le ultime tre sfide (tutte giocate quest'anno), compresa quella di Cincinnati. 

Paolini allunga su Rybakina: +218 pt nella Race

Paolini-Gauff, i precedenti

  • 2021 - Adelaide (R32): Gauff b. Paolini 6-4, 6-7, 6-2
  • 2023 - Cincinnati (QF): Gauff b. Paolini 6-3, 6-2
  • 2025 - Stoccarda (QF): Paolini b. Gauff 6-4, 6-3
  • 2025 - Roma (F): Paolini b. Gauff 6-4, 6-2
  • 2025 - Cincinnati (QF): Paolini b. Gauff 2-6, 6-4, 6-3

