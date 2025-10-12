Paolini e Rybakina al via: il tabellone di Ningbo

La corsa per le Wta Finals si sposta al Wta 500 di Ningbo: al via sia Paolini che Rybakina, entrambe inserite nella parte bassa del tabellone e potenziali avversarie in semifinali. Jasmine entrerà in gioco al 2° turno contro Zhang o Kudermetova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre
Jasmine Paolini a caccia di punti per le Wta Finals al Wta 500 di Ningbo. Reduce dalla semifinale a Wuhan, l'azzurra sarà al via del Ningbo Open così come Elena Rybakina, "rivale" nella Race Wta verso Riyadh. Numero 2 del tabellone, Paolini entrerà in gioco al secondo turno contro la cinese Shuai Zhang o la russa Veronika Kudermetova. Poi il potenziale incrocio in semifinale con Rybakina che, invece, debutterà contro Mboko o Yastremska. Paolini è l'unica azzurra al via del torneo di Ningbo vista la sconfitta nelle qualificazioni di Lucia Bronzetti. Guida il seeding Mirra Andreeva, in una parte alta di tabellone con sole teste di serie russe (oltre Andreeva, ci sono Shnaider, Alexandrova e Samsonova).
Wta Ningbo, i potenziali quarti di finale
- [1] M. Andreeva vs [7] Shnaider
- [4] Alexandrova vs [8] Samsonova
- [5] Tauson (Den) vs [3] Rybakina (Kaz)
- [6] Bencic (Sui) vs [2] PAOLINI (Ita)