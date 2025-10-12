Paolini e Rybakina al via: il tabellone di Ningbo

La corsa per le Wta Finals si sposta al Wta 500 di Ningbo: al via sia Paolini che Rybakina, entrambe inserite nella parte bassa del tabellone e potenziali avversarie in semifinali. Jasmine entrerà in gioco al 2° turno contro Zhang o Kudermetova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 19 ottobre

