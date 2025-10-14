L'aria di casa fa bene a Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, che conquista a Stoccolma il suo secondo successo in carriera a livello Atp battendo al 1° turno del Nordic Open l'austriaco Ofner. "Ho dimostrato a me stesso e al mondo del tennis che merito di stare qui", ha detto il 22enne svedese, scivolato fino al n°633 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda vittoria in un torneo Atp per Leo Borg , figlio della leggenda Bjorn, che avanza all'appuntamento in casa, il BNP Paribas Nordic Open , torneo che nel 1980 suo padre vinse in finale su John McEnroe. Il 22enne, oggi numero 633 del mondo , ha superato l'austriaco Sebastian Ofner 6-3 6-4 in 76 minuti. " Ho dimostrato a me stesso, e al mondo del tennis, che merito di essere qui " ha detto Borg junior, che al secondo turno troverà il canadese Denis Shapovalov, numero 23 del ranking e vincitore a Stoccolma nel 2019. Arrivato alla 334^ posizione come best ranking, Leo in questa stagione ha giocato principalmente nel circuito ITF, cercando di risalire in classifica.

Borg jr: "Dimostrato di poter giocare ad alti livelli"

"Sono stato fermo per un po' a causa di un infortunio, e il modo in cui sono riuscito a tornare in campo, a dimostrare di poter giocare ad alto livello è molto positivo - ha detto il giovane tennista -. La mia prima vittoria a Stoccolma è qualcosa di unico, è speciale. Ho davvero alzato il livello del mio gioco, sono molto contento della mia prestazione. Sento di avere il livello per stare qui, ma la costanza non è mai stata il mio punto forte. Ho lavorato molto su questo aspetto, e oggi ho fatto un passo avanti".