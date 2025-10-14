Esplora tutte le offerte Sky
L'aria di casa fa bene a Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, che conquista a Stoccolma il suo secondo successo in carriera a livello Atp battendo al 1° turno del Nordic Open l'austriaco Ofner. "Ho dimostrato a me stesso e al mondo del tennis che merito di stare qui", ha detto il 22enne svedese, scivolato fino al n°633 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda vittoria in un torneo Atp per Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, che avanza all'appuntamento in casa, il BNP Paribas Nordic Open, torneo che nel 1980 suo padre vinse in finale su John McEnroe. Il 22enne, oggi numero 633 del mondo, ha superato l'austriaco Sebastian Ofner 6-3 6-4 in 76 minuti. "Ho dimostrato a me stesso, e al mondo del tennis, che merito di essere qui" ha detto Borg junior, che al secondo turno troverà il canadese Denis Shapovalov, numero 23 del ranking e vincitore a Stoccolma nel 2019. Arrivato alla 334^ posizione come best ranking, Leo in questa stagione ha giocato principalmente nel circuito ITF, cercando di risalire in classifica.

"Sono stato fermo per un po' a causa di un infortunio, e il modo in cui sono riuscito a tornare in campo, a dimostrare di poter giocare ad alto livello è molto positivo - ha detto il giovane tennista -. La mia prima vittoria a Stoccolma è qualcosa di unico, è speciale. Ho davvero alzato il livello del mio gioco, sono molto contento della mia prestazione. Sento di avere il livello per stare qui, ma la costanza non è mai stata il mio punto forte. Ho lavorato molto su questo aspetto, e oggi ho fatto un passo avanti".

