Arnaldi ko con Hanfmann. Fuori anche Cinà

Sarà Yannick Hanfmann il primo avversario di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Bruxelles. Niente derby italiano, dunque, con il tennista tedesco che ha battuto Matteo Arnaldi in tre set: 6-7, 6-4, 6-4 lo score in 2 ore e 32 minuti. Una partita all'insegna dell'equilibrio, girata in pochi punti in favore del tedesco. Arnaldi ha vinto il primo set al tiebreak (mettendo in serie sei punti consecutivi da 0-3) e nel secondo set era avanti di un break. Dopo aver avuto la palla per il 4-2, l'azzurro ha perso il servizio e poi subito il secondo break nel decimo gioco. Un game fatale anche nel terzo set, volato via on serve e senza palle break fino al decimo gioco. Ne è bastata una ad Hanfmann, coincisa con un match point. Il n. 139 al mondo tornerà in campo giovedì contro Lorenzo Musetti: appuntamento alle ore 18, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

