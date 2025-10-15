Arnaldi ko con Hanfmann. Fuori anche Cinà

Atp Bruxelles, i risultati degli italiani: fuori Arnaldi e Cinàatp bruxelles
Mercoledì amaro per gli azzurri impegnati all'Atp 250 di Bruxelles. Arnaldi perde in tre set contro Hanfmann che giovedì affronterà Musetti. Fuori anche Cinà, battuto dopo tre ore di battaglia da Dzumhur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà Yannick Hanfmann il primo avversario di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Bruxelles. Niente derby italiano, dunque, con il tennista tedesco che ha battuto Matteo Arnaldi in tre set: 6-7, 6-4, 6-4 lo score in 2 ore e 32 minuti. Una partita all'insegna dell'equilibrio, girata in pochi punti in favore del tedesco. Arnaldi ha vinto il primo set al tiebreak (mettendo in serie sei punti consecutivi da 0-3) e nel secondo set era avanti di un break. Dopo aver avuto la palla per il 4-2, l'azzurro ha perso il servizio e poi subito il secondo break nel decimo gioco. Un game fatale anche nel terzo set, volato via on serve e senza palle break fino al decimo gioco. Ne è bastata una ad Hanfmann, coincisa con un match point. Il n. 139 al mondo tornerà in campo giovedì contro Lorenzo Musetti: appuntamento alle ore 18, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Cinà lotta, ma non basta: Dzumhur vince dopo 3 ore
Esordio amaro anche per Federico Cinà. In tabellone grazie a una wild card, il 18enne palermitano ha perso in tre set contro Damir Dzumhur, dopo quasi tre ore di battaglia: 6-7, 6-2, 7-6 il punteggio finale. Un risultato che lascia qualche rimpianto all'azzurro soprattutto per la gestione del tiebreak del terzo set, in cui ha pagato diversi errori dal lato del dritto. Per Cinà, scivolato al 14° posto della Race per le Next Gen Atp Finals di Jeddah, è la quarta sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime sette partite disputate.