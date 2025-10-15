Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Six Kings Slam, Fritz in semifinale: Zverev battuto in due set

six kings slam

Settima vittoria consecutiva di Taylor Fritz contro Sascha Zverev: lo statunitense piega il tedesco in due set e raggiunge la semifinale del Six Kings Slam dove affronterà Carlos Alcaraz

SINNER-TSITSIPAS LIVE

Il primo match del Six Kings Slam 2025 lo vince Taylor Fritz. Lo statunitense è in semifinale nella ricca esibizione di Riyadh, grazie alla netta vittoria su Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora di gioco. Una partita sempre in discesa per Fritz, alla settima vittoria consecutiva su Zverev che non lo batte dai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2024. Entrambi i set sono stati indirizzati da un early break per il tennista americano che ha poi dominato con la prima di servizio (28 su 33) e annullato le tre palle break concesse nel corso del match.

In semifinale con Alcaraz

Fritz tornerà in campo giovedì, ore 18.30, per la semifinale contro Carlos Alcaraz. Sarà il terzo confronto in un mese tra lo statunitense e lo spagnolo dopo la Laver Cup (lì vinse Fritz in due set) e la finale dell'Atp 500 di Tokyo (vinta con un doppio 6-4 da Carlitos)

Leggi anche

Six Kings Slam, Sinner-Tsitsipas tra poco LIVE

Tennis: Altre Notizie

Six Kings Slam, Sinner-Tsitsipas LIVE alle 20

live Tennis

Sinner ritorna in campo al Six Kings Slam: campione un anno fa Riyadh, l'azzurro affronta...

Arnaldi ko con Hanfmann. Fuori anche Cinà

atp bruxelles

Mercoledì amaro per gli azzurri impegnati all'Atp 250 di Bruxelles. Arnaldi perde in tre set...

Cobolli ai quarti: Hijikata battuto in due set

atp almaty

Parte bene il cammino ad Almaty di Flavio Cobolli che elimina il lucky loser australiano Hijikata...

Inizia il Six Kings Slam: alle 20 Sinner-Tsitsipas

Tennis

A Riyadh inizia il Six Kings Slam. Riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo dieci...

Sonego, Arnaldi e non solo: il programma di oggi

guida tv

Altra giornata di grande tennis, con gli azzurri protagonisti. A Stoccolma fa il suo esordio...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS