Six Kings Slam, Fritz in semifinale: Zverev battuto in due setsix kings slam
Settima vittoria consecutiva di Taylor Fritz contro Sascha Zverev: lo statunitense piega il tedesco in due set e raggiunge la semifinale del Six Kings Slam dove affronterà Carlos Alcaraz
Il primo match del Six Kings Slam 2025 lo vince Taylor Fritz. Lo statunitense è in semifinale nella ricca esibizione di Riyadh, grazie alla netta vittoria su Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora di gioco. Una partita sempre in discesa per Fritz, alla settima vittoria consecutiva su Zverev che non lo batte dai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2024. Entrambi i set sono stati indirizzati da un early break per il tennista americano che ha poi dominato con la prima di servizio (28 su 33) e annullato le tre palle break concesse nel corso del match.
In semifinale con Alcaraz
Fritz tornerà in campo giovedì, ore 18.30, per la semifinale contro Carlos Alcaraz. Sarà il terzo confronto in un mese tra lo statunitense e lo spagnolo dopo la Laver Cup (lì vinse Fritz in due set) e la finale dell'Atp 500 di Tokyo (vinta con un doppio 6-4 da Carlitos)