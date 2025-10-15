Il primo match del Six Kings Slam 2025 lo vince Taylor Fritz. Lo statunitense è in semifinale nella ricca esibizione di Riyadh, grazie alla netta vittoria su Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora di gioco. Una partita sempre in discesa per Fritz, alla settima vittoria consecutiva su Zverev che non lo batte dai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2024. Entrambi i set sono stati indirizzati da un early break per il tennista americano che ha poi dominato con la prima di servizio (28 su 33) e annullato le tre palle break concesse nel corso del match.