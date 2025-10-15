Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Six Kings Slam, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

A Riyadh inizia il Six Kings Slam. Riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo dieci giorni dopo il ritiro per crampi a Shanghai: di fronte c'è Stefanos Tsitsipas. Aprirà il programma Zverev-Fritz

Si alza il sipario sul Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma sul cemento indoor di Riyadh, in Arabia Saudita. Mercoledì dedicato ai match di primo turno con Jannik Sinner subito in campo. Campione un anno fa in Arabia, l'azzurro sarà protagonista non prima delle 20 contro Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori dopo il forfait di Jack Draper. Sarà un test per valutare le condizioni di Sinner dieci giorni dopo il ritiro per crampi a Shanghai. Per Tsitsipas, invece, sarà il primo incontro dopo un mese di stop per problemi fisici. In palio c'è un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Ad aprire il programma, alle 18.30, sarà la sfida tra Sascha Zverev e Taylor Fritz: chi vince troverà in semifinale Carlos Alcaraz.

Leggi anche

Six Kings Slam, tutto quello che c'è da sapere

Six Kings Slam, il programma di oggi

  • ore 18.30 - Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
  • non prima delle 20 - SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)

Tennis: Altre Notizie

Inizia il Six Kings Slam: alle 20 Sinner-Tsitsipas

Tennis

A Riyadh inizia il Six Kings Slam. Riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo dieci...

Sonego, Arnaldi e non solo: il programma di oggi

guida tv

Altra giornata di grande tennis, con gli azzurri protagonisti. A Stoccolma fa il suo esordio...

Berrettini agli ottavi, Zeppieri battuto in 2 set

atp stoccolma

Esordio vincente per Berrettini che, nel derby azzurro all'Atp 250 di Stoccolma, ha...

Sinner: "Sto bene, pronto per gli ultimi tornei"

Tennis

Le parole del numero due del mondo alla vigilia del Six Kings Slam, dove esordirà mercoledì 15...

Borg jr vince a Stoccolma: "Merito di essere qui"

il figlio d'arte

L'aria di casa fa bene a Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, che conquista a Stoccolma il suo...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS