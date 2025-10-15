Inizia il Six Kings Slam: alle 20 Sinner-Tsitsipas

Si alza il sipario sul Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma sul cemento indoor di Riyadh, in Arabia Saudita. Mercoledì dedicato ai match di primo turno con Jannik Sinner subito in campo. Campione un anno fa in Arabia, l'azzurro sarà protagonista non prima delle 20 contro Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori dopo il forfait di Jack Draper. Sarà un test per valutare le condizioni di Sinner dieci giorni dopo il ritiro per crampi a Shanghai. Per Tsitsipas, invece, sarà il primo incontro dopo un mese di stop per problemi fisici. In palio c'è un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Ad aprire il programma, alle 18.30, sarà la sfida tra Sascha Zverev e Taylor Fritz: chi vince troverà in semifinale Carlos Alcaraz.

