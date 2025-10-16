Alcaraz in finale: Fritz battuto in due set

Esplora tutte le offerte Sky
Alcaraz in finale al Six Kings Slam: Fritz battuto in due set

six kings slam

Alcaraz brilla all'esordio a Riyadh: il n. 1 al mondo liquida Taylor Fritz con un netto 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e centra la seconda finale consecutiva al Six Kings Slam

SINNER-DJOKOVIC LIVE

È Alcaraz show al Six Kings Slam. Il murciano è in finale a Riyadh grazie alla netta vittoria su Taylor Fritz, battuto con lo score di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una prestazione ai limiti della perfezione del n. 1 al mondo che ha dato lustro a tutto il suo repertorio, mostrando colpi di qualità elevata. Non c'è stata mai partita: Alcaraz ha dominato dalle prime battute, indirizzando il primo set grazie al break nel quinto gioco. In discesa anche il secondo set, con una serie di cinque giochi consecutivi vinti dal 2-1 in favore di Fritz. Numeri importanti anche al servizio per lo spagnolo, alla seconda finale consecutiva al Six Kings Slam, che chiude quasi con l'80% di punti vinti con la prima. 

Alcaraz: "Felice del mio livello di gioco"

"Sono felice del mio livello di oggi - ha detto Alcaraz dopo il match - Mi sono divertito, giocato grandi colpi e splendidi punti. Uno dei miei obiettivi era divertirmi e intrattenere il pubblico. Vista la reazione del pubblico, ci sono riuscito. Ci sono stati grandi momenti quest'anno, sia in campo che fuori. Finora è stato il mio anno migliore. Se dovessi scegliere un momento soltanto direi la finale del Roland Garros, ma anche quella di Monte-Carlo. Da quel torneo, dopo la sconfitta a Miami, sono tornato ai miei livelli". 

