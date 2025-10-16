Alcaraz in finale: Fritz battuto in due set

È Alcaraz show al Six Kings Slam . Il murciano è in finale a Riyadh grazie alla netta vittoria su Taylor Fritz , battuto con lo score di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una prestazione ai limiti della perfezione del n. 1 al mondo che ha dato lustro a tutto il suo repertorio, mostrando colpi di qualità elevata. Non c'è stata mai partita: Alcaraz ha dominato dalle prime battute , indirizzando il primo set grazie al break nel quinto gioco. In discesa anche il secondo set, con una serie di cinque giochi consecutivi vinti dal 2-1 in favore di Fritz. Numeri importanti anche al servizio per lo spagnolo, alla seconda finale consecutiva al Six Kings Slam , che chiude quasi con l'80% di punti vinti con la prima.

Alcaraz: "Felice del mio livello di gioco"

"Sono felice del mio livello di oggi - ha detto Alcaraz dopo il match - Mi sono divertito, giocato grandi colpi e splendidi punti. Uno dei miei obiettivi era divertirmi e intrattenere il pubblico. Vista la reazione del pubblico, ci sono riuscito. Ci sono stati grandi momenti quest'anno, sia in campo che fuori. Finora è stato il mio anno migliore. Se dovessi scegliere un momento soltanto direi la finale del Roland Garros, ma anche quella di Monte-Carlo. Da quel torneo, dopo la sconfitta a Miami, sono tornato ai miei livelli".