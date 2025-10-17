Paolini soffre, ma vince: Bencic ko dopo 3h30'

Vittoria nel segno della resilienza per Jasmine Paolini che supera in rimonta Belinda Bencic dopo 3 ore e 22 minuti e accede in semifinale a Ningbo. Un successo che vale per l'azzura il settimo posto nella Race Wta. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW COME CAMBIA LA RACE WTA

Una vittoria da guerriera che vale un pezzo di Wta Finals. Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Ningbo, grazie al successo in rimonta su Belinda Bencic con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3 dopo 3 ore e 22 minuti di autentica battaglia. Un risultato nel segno della resilienza di Jasmine che per lunghi tratti non ha brillato, ma è rimasta attaccata al match in ogni modo e nel finale è stata superiore soprattutto sul piano fisico.

Il racconto del match Il primo set, tuttavia, era iniziato bene per Paolini, avanti di un break in apertura conquistato a zero. Immediata, però, la reazione di Bencic che mette in difficoltà l'azzurra con la sua aggressività da fondo. Ristabilità la parità, dal 3-3 iniziano i problemi al servizio di entrambi. Arriva una serie di cinque break di fila, ma quello decisivo è in favore di Bencic. Siamo nell'undicesimo game e Paolini perde la battuta alla quarta palla break concessa. Stavolta l'elvetica non sbaglia e chiude il set dopo quasi un'ora. Nel secondo set il copione è simile. Stavolta il primo break lo ottiene Bencic nel terzo game, ma Paolini resta attaccata al match con il controbreak in un game da 22 punti giocati e cinque palle break a favore. Si lotta in ogni game, ma la svolta arriva nelle fasi finali del set. Sul 4-4 Jasmine perde la battuta e manda Bencic a servire per il match, ma la svizzera non ne approfitta e perde la battuta a zero. Paolini tiene un servizio fondamentale nell'undicesimo gioco dopo 20 punti e 6 palle break cancellate e chiude il set dopo un'ora e 32 minuti. Nel terzo set affiora la stanchezza per entrambe e scende il ritmo della partita. La più lucida, però, è Paolini: Bencic chiede un medical time-out dopo il settimo game per un problema al bicipite femorale della coscia destra e alla ripresa del gioco subisce il break. Un passaggio prezioso per Jasmine che capitalizza il vantaggio e chiude l'incontro dopo 3 ore e 22 minuti.

"Uno dei match più duri che abbia mai giocato" "È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato - ha detto Paolini dopo la partita - Belinda ha giocato in modo fantastico, lei è una grande giocatrice. Meritava di vincere, è stata veramente dura. Sono rimasta a lottare, nonostante all'inizio abbia commesso tanti errori. Ho fatto qualche aggiustamento e sono contenta di essere riuscita a vincere. L'undicesimo game del secondo set è stato quello della svolta, poi mi sono sentita sempre meglio".