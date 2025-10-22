Sinner-Cobolli LIVE giovedì alle 17.30 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Cobolli all'Atp Vienna, dove vedere in tv e streaming

Derby azzurro in programma all'Atp 500 di Vienna. Jannik Sinner affronta Flavio Cobolli per un posto nei quarti di finale. Il match, in programma giovedì 23 ottobre non prima delle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo la netta vittoria all'esordio contro Altmaier, Jannik Sinner torna subito in campo. Il numero 2 al mondo affronterà nel derby azzurro Flavio Cobolli, reduce dal successo al debutto nel '500' di Vienna contro il ceco Machac in due set (7-6, 6-2). Il derby, in programma per giovedì 23 ottobre non prima delle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Agli ottavi con Cobolli: il tabellone di Sinner

Nessun precedente tra Sinner e Cobolli

Quella tra Sinner e Cobolli a Vienna sarà il primo confronto tra i due, in quanto non ci sono precedenti a livello Atp. Jannik vanta una striscia di 16-0 nei derby, con l'ultimo giocato quest'anno a inizio settembre nei quarti di finale allo US Open contro Lorenzo Musetti (6-1, 6-4, 6-2). Per Sinner, quello contro Cobolli sarà il terzo derby di questa stagione.

