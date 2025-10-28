Wta Finals 2025, Paolini nel girone con Sabalenka e Gauff
Sorteggiati i gironi delle Wta Finals, in programma a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 1° all'8 novembre. Jasmine Paolini è stata inserita nel gruppo Steffi Graf con Sabalenka e Gauff. L'azzurra giocherà anche il torneo di doppio con Sara Errani. Ecco i gironi. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- ARYNA SABALENKA
- Testa di serie n°1
- COCO GAUFF (Usa)
- Testa di serie n°3
- JESSICA PEGULA (Usa)
- Testa di serie n°5
- JASMINE PAOLINI (Ita)
- Testa di serie n°8
- IGA SWIATEK (Pol)
- Testa di serie n°2
- AMANDA ANISIMOVA (Usa)
- Testa di serie n°4
- ELENA RYBAKINA (Kaz)
- Testa di serie n°6
- MADISON KEYS (Usa)
- Testa di serie n°7
- Paolini/Errani
- Kudermetova/Mertens
- Hsieh/Ostapenko
- Muhammad/Schuurs
- Townsend/Siniakova
- Dabrowski/Routliffe
- Shnaider/Andreeva
- Babos/Stefani