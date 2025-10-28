Sorteggiati i gironi delle Wta Finals, in programma a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 1° all'8 novembre. Jasmine Paolini è stata inserita nel gruppo Steffi Graf con Sabalenka e Gauff. L'azzurra giocherà anche il torneo di doppio con Sara Errani. Ecco i gironi. Le Wta Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW