Vacherot elimina Rinderknech, fuori Ruud

Prosegue la favola di Valentin Vacherot che batte ancora il cugino Arthur Rinderknech, come nella finale di Shanghai. Esce di scena Ruud, battuto da Altmaier: una sconfitta che taglia fuori il norvegese dalla corsa per le Atp Finals di Torino.

La sfida tra cugini la vince ancora Valentin Vacherot. Il monegasco è agli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi grazie alla seconda vittoria in tre settimane con il cugino Arthur Rinderknech, nel remake della finale di Shanghai. Anche in questo caso è stata una partita combattuta, risolta da Vacherot dopo tre ore di gioco con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. Per lui si apre adesso una parte di tabellone favorevole dopo l'eliminazione di Alcaraz: ad attenderlo agli ottavi, infatti, ci sarà Cameron Norrie. Torneo finito, invece, per Casper Ruud, battuto dal tedesco Altmaier con lo score di 6-3, 7-5. Il norvegese esce così di scena nella corsa per le Atp Finals di Torino. Ottavi di finale senza scendere in campo, infine, per Daniil Medvedev visto il forfait di Grigor Dimitrov.