Alcaraz e la benedizione di un giovane prete per il finale di stagione. VIDEO

Tennis

Allo stadio di Murcia per il match di Copa del Rey tra Real Murcia e Antequera, Carlos Alcaraz ha ricevuto la benedizione da un giovane sacerdote, Miguel Tovar, per il suo finale di stagione tra le Atp Finals e la Coppa Davis

Finale di stagione tra fede e sport per Carlos Alcaraz. Tornato in Spagna dopo l'eliminazione all'esordio al Masters 1000 di Parigi, lo spagnolo ha assistito dal vivo al match di Copa del Rey tra il Real Murcia e l'Antequera. Allo stadio Alcaraz ha incontrato Miguel Tovar, giovane sacerdote di 24 anni e cappellano del Real Murcia. L'occasione per dare la benedizione al tennista spagnolo in vista degli ultimi impegni del 2025, tra le Atp Finals a Torino e la Coppa Davis a Bologna. Un video pubblicato sui social proprio da padre Tovar, il più giovane sacerdote spagnolo, e che velocemente ha fatto il giro del mondo. "Per me, come suo compaesano e quasi coetaneo, è stato un orgoglio poter benedire il miglior tennista del mondo, orgoglio di tutta Murcia - ha scritto Don Tovar su X - E come sacerdote murciano, farlo qui, nella nostra terra e al Nueva Condomina, la casa del murcianismo". 

La fede di Alcaraz

