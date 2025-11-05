Sono le parole del campione serbo da Atene, dove è impegnato nel 250 'di famiglia'. In caso di ritiro Musetti sarebbe qualificato direttamente per Torino come ripescato. Altrimenti dovrebbe vincere l'Atp greco per scavalcare Auger-Aliassime

Novak Djokovic sarà alle Atp Finals 2025 di Torino? Le parole nei giorni scorsi del presidente della Fitp Angelo Binaghi sembravano aver sciolto il dubbio che invece torna d’attualità dopo quanto dichiarato dallo stesso numero 5 al mondo dopo l’esordio vincente all’Atp di Atene (7-6, 6-1 a Tabilo). "Le Finals? Deciderò solo alla fine di questo torneo" . Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges (proprio mentre a Torino è previsto il sorteggio dei gironi).

Il legame fra Nole e il torneo di Atene

Non è un torneo qualsiasi per lui. Nole e la sua famiglia erano riusciti a riportare il circuito Atp a Belgrado, ma poi le frizioni del campione col governo serbo (dovute al sostegno mostrato pubblicamente da Novak nei confronti dei movimenti studenteschi che, nell’ultimo anno, hanno accusato il governo nazionale di mala gestione e corruzione) hanno portato allo spostamento della licenza del ‘torneo di famiglia’ dalla Serbia ad Atene.