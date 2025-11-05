Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Djokovic: "Atp Finals 2025? Non ho ancora deciso se andare a Torino"

Tennis

Sono le parole del campione serbo da Atene, dove è impegnato nel 250 'di famiglia'. In caso di ritiro Musetti sarebbe qualificato direttamente per Torino come ripescato. Altrimenti dovrebbe vincere l'Atp greco per scavalcare Auger-Aliassime 

Novak Djokovic sarà alle Atp Finals 2025 di Torino? Le parole nei giorni scorsi del presidente della Fitp Angelo Binaghi sembravano aver sciolto il dubbio che invece torna d’attualità dopo quanto dichiarato dallo stesso numero 5 al mondo dopo l’esordio vincente all’Atp di Atene (7-6, 6-1 a Tabilo). "Le Finals? Deciderò solo alla fine di questo torneo". Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges (proprio mentre a Torino è previsto il sorteggio dei gironi).

Vedi anche

Nitto ATP Finals, fino all'ultima mossa: dal 9/11 su Sky

Il legame fra Nole e il torneo di Atene

Non è un torneo qualsiasi per lui. Nole e la sua famiglia erano riusciti a riportare il circuito Atp a Belgrado, ma poi le frizioni del campione col governo serbo (dovute al sostegno mostrato pubblicamente da Novak nei confronti dei movimenti studenteschi che, nell’ultimo anno, hanno accusato il governo nazionale di mala gestione e corruzione) hanno portato allo spostamento della licenza del ‘torneo di famiglia’ dalla Serbia ad Atene

Potrebbe interessarti

Atp Finals 2025, la race per Torino: la classifica

Cosa cambia per Musetti

Molto, moltissimo. Praticamente tutto. L'italiano, recentemente superato da Felix Auger-Aliassime nel ranking, è il primo degli esclusi. In caso di defezione del serbo, sarebbe ripescato a prescindere dall’esito del torneo. Altrimenti Musetti ha comunque un'altra possibilità di superare Auger-Aliassime e andare alle Finals: vincere proprio il torneo di Atene. 

Tennis: Altre Notizie

Paolini/Errani, il doppio LIVE su Sky Sport Uno

wta finals

Errani e Paolini in campo per la terza e ultima giornata del girone Martina Navratilova alle Wta...

Djokovic: "Atp Finals 2025? Non ho ancora deciso"

Tennis

Sono le parole del campione serbo da Atene, dove è impegnato nel 250 'di famiglia'. In caso di...

Musetti e Berrettini: il programma di oggi su Sky

guida tv

Si gioca a livello Atp tra Metz e Atene, per la terza giornata dei tornei che chiudono la...

Errani/Paolini per la semifinale: programma su Sky

wta finals

Terza e ultima giornata del gruppo Martina Navratilova a Riyadh che vede...

Sonego ai quarti: Cobolli battuto nel derby

atp metz

Lorenzo Sonego fa suo il derby con Flavio Cobolli e si qualifica per i quarti del torneo Atp 250...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS