Djokovic in finale ad Atene: è la 144^ in carriera

Djokovic piega in due set il tedesco Hanfmann e raggiunge la 144esima finale in carriera nel circuito maggiore, nella 23esima nazione diversa. Il serbo giocherà sabato per il titolo n. 101 contro Musetti o Korda. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La 144esima finale, centrata nella 23esima nazione differente. Sono i numeri da record di Novak Djokovic, in finale all'Atp 250 di Atene. Mentre ancora ci si interroga sulla sua partecipazione alle Atp Finals di Torino (il serbo ha detto più volte che scioglierà le riserve solo alla fine del torneo ellenico), Nole continua il cammino nel torneo di casa grazie alla vittoria sul tedesco Yannick Hanfmann, n. 117 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e un quarto. Tutto molto più semplice rispetto alla sfida del mese scorso a Shanghai, dove il serbo fu costretto a rimontare dopo il primo set perso. È stata una solida prestazione di Djokovic, in controllo nel primo set (indirizzato dal break nel sesto gioco) e bravo a reagire nel secondo parziale dopo l'unico passaggio a vuoto dell'incontro. Sotto 3-1, il serbo ha vinto cinque dei successivi sei game giocati, approfittando delle difficoltà con la prima di Hanfmann.