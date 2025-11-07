Musetti-Djokovic sabato alle 16 LIVE su Sky Sport

Finale dal valore doppio ad Atene per Lorenzo Musetti. L'azzurro sfida l'ex n. 1 al mondo Novak Djokovic per il titolo e per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Appuntamento sabato alle 16, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Una vittoria separa Lorenzo Musetti dalla qualificazione alle Atp Finals di Torino. L'ultimo ostacolo per il carrarino sarà Novak Djokovic , avversario nella finale dell'Atp 250 di Atene . L'appuntamento è sabato alle 16, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Musetti-Djokovic, tutti i precedenti

Musetti dovrà sfatare un tabù per vincere il titolo e centrare le Finals. In carriera, infatti, non ha mai battuto Djokovic sul cemento. Il bilancio complessivo nei precedenti è 8-1 per il serbo che ha vinto quest'anno a Miami. L'unico successo di Lorenzo risale a Monte-Carlo 2023, sulla terra rossa. Di seguito tutti i precedenti.

2021 - Roland Garros (R16): Djokovic b. Musetti 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, ret.

2022 - Dubai (R32): Djokovic b. Musetti 6-3, 6-3

2022 - Parigi Bercy (QF): Djokovic b. Musetti 6-0, 6-3

2023 - Monte-Carlo (R16): Musetti b. Djokovic 4-6, 7-5, 6-4

2024 - Monte-Carlo (R16): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-3

2024 - Roland Garros (R32): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0

2024 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 7-6, 6-4

2024 - Olimpiadi (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 6-2

2025 - Miami (R16): Djokovic b. Musetti 6-2, 6-2