Musetti-Djokovic sabato alle 16 LIVE su Sky Sport

Musetti-Djokovic all'Atp Atene, dove vedere in tv e streamingatp atene
Finale dal valore doppio ad Atene per Lorenzo Musetti. L'azzurro sfida l'ex n. 1 al mondo Novak Djokovic per il titolo e per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Appuntamento sabato alle 16, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Una vittoria separa Lorenzo Musetti dalla qualificazione alle Atp Finals di Torino. L'ultimo ostacolo per il carrarino sarà Novak Djokovic, avversario nella finale dell'Atp 250 di Atene. L'appuntamento è sabato alle 16, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Musetti-Djokovic, tutti i precedenti
Musetti dovrà sfatare un tabù per vincere il titolo e centrare le Finals. In carriera, infatti, non ha mai battuto Djokovic sul cemento. Il bilancio complessivo nei precedenti è 8-1 per il serbo che ha vinto quest'anno a Miami. L'unico successo di Lorenzo risale a Monte-Carlo 2023, sulla terra rossa. Di seguito tutti i precedenti.
- 2021 - Roland Garros (R16): Djokovic b. Musetti 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, ret.
- 2022 - Dubai (R32): Djokovic b. Musetti 6-3, 6-3
- 2022 - Parigi Bercy (QF): Djokovic b. Musetti 6-0, 6-3
- 2023 - Monte-Carlo (R16): Musetti b. Djokovic 4-6, 7-5, 6-4
- 2024 - Monte-Carlo (R16): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-3
- 2024 - Roland Garros (R32): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0
- 2024 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 7-6, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 6-2
- 2025 - Miami (R16): Djokovic b. Musetti 6-2, 6-2