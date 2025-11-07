Sonego fuori in semifinale: Norrie vince in 3 set

Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Sonego al Moselle Open. L'azzurro saluta Metz a un passo dalla finale, battuto da Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Non è bastata una buona prova al tennista torinese che ha fatto i conti con un avversario cresciuto alla distanza, che ha chiuso con 34 vincenti ed è cresciuto set dopo set. I rimpianti per Sonego sono soprattutto all'inizio del secondo set: dopo aver vinto il primo parziale, Sonny non ha sfruttato da 15-40 due palle break per andare avanti 3-1. Da quel momento l'inerzia è passata in favore di Norrie che ha prima vinto il secondo set con due brek di vantaggio e poi chiuso al terzo set con il break decisivo nel decimo gioco, dopo sei palle break annullate da Sonego.