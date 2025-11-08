Musetti-Djokovic LIVE alle 16 su Sky Sport Uno

Musetti-Djokovic all'Atp Atene, il risultato in diretta live della partita
Doppio obiettivo ad Atene per Lorenzo Musetti, a caccia del titolo e della qualificazione alle Atp Finals. L'ultimo ostacolo sarà il n. 5 al mondo Novak Djokovic, mai battuto sul cemento. La finale sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Il cammino di Musetti
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Wawrinka 4-6, 7-6, 6-4
- Quarti: vs Muller 6-2, 6-4
- Semifinale: vs Korda 6-0, 5-7, 7-5
L'attesa, infatti, non è soltanto per la partita di oggi, ma anche per la decisione che prenderà Djokovic sulle Atp Finals. Il serbo ha detto più volte che scioglierà le riserve solo dopo il torneo di Atene. In caso di forfait, giocheranno a Torino sia Musetti che Auger-Aliassime
Musetti è lontano una vittoria dalle Atp Finals. Per centrare la qualificazione, Lorenzo ha una sola possibilità: batte Djokovic. A meno che il serbo non decida di rinunciare alle Finals
Musetti-Djokovic, tutti i precedenti
- 2021 - Roland Garros (R16): Djokovic b. Musetti 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, ret.
- 2022 - Dubai (R32): Djokovic b. Musetti 6-3, 6-3
- 2022 - Parigi Bercy (QF): Djokovic b. Musetti 6-0, 6-3
- 2023 - Monte-Carlo (R16): Musetti b. Djokovic 4-6, 7-5, 6-4
- 2024 - Monte-Carlo (R16): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-3
- 2024 - Roland Garros (R32): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0
- 2024 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 7-6, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 6-2
- 2025 - Miami (R16): Djokovic b. Musetti 6-2, 6-2
Musetti dovrà sfatare un tabù per vincere il titolo e centrare le Finals. In carriera, infatti, non ha mai battuto Djokovic sul cemento. Il bilancio complessivo nei precedenti è 8-1: l'unico successo di Lorenzo risale a Monte-Carlo 2023, sulla terra rossa
Musetti e Djokovic tornano a sfidarsi per la prima volta dallo scorso marzo. Erano gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami e allora vinse Nole in due set
Appuntamento alle ore 16, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Lorenzo Musetti a caccia del colpo doppio nella finale di Atene. L'azzurro in campo contro Novak Djokovic con due obiettivi: il titolo e la qualificazione alle Atp Finals