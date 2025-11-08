Musetti-Djokovic LIVE alle 16 su Sky Sport Uno

Doppio obiettivo ad Atene per Lorenzo Musetti, a caccia del titolo e della qualificazione alle Atp Finals. L'ultimo ostacolo sarà il n. 5 al mondo Novak Djokovic, mai battuto sul cemento. La finale sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

