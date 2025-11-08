Offerte Sky
Musetti-Djokovic all'Atp Atene, il risultato in diretta live della partita

live atp atene

Doppio obiettivo ad Atene per Lorenzo Musetti, a caccia del titolo e della qualificazione alle Atp Finals. L'ultimo ostacolo sarà il n. 5 al mondo Novak Djokovic, mai battuto sul cemento. La finale sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

MUSETTI-DJOKOVIC LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT UNO

  Guarda Musetti-Djokovic su Sky o in streaming su NOW
  Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
Il cammino di Musetti

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Wawrinka 4-6, 7-6, 6-4
  • Quarti: vs Muller 6-2, 6-4
  • Semifinale: vs Korda 6-0, 5-7, 7-5

L'attesa, infatti, non è soltanto per la partita di oggi, ma anche per la decisione che prenderà Djokovic sulle Atp Finals. Il serbo ha detto più volte che scioglierà le riserve solo dopo il torneo di Atene. In caso di forfait, giocheranno a Torino sia Musetti che Auger-Aliassime

Musetti è lontano una vittoria dalle Atp Finals. Per centrare la qualificazione, Lorenzo ha una sola possibilità: batte Djokovic. A meno che il serbo non decida di rinunciare alle Finals

Musetti-Djokovic, tutti i precedenti

  • 2021 - Roland Garros (R16): Djokovic b. Musetti 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, ret.
  • 2022 - Dubai (R32): Djokovic b. Musetti 6-3, 6-3
  • 2022 - Parigi Bercy (QF): Djokovic b. Musetti 6-0, 6-3
  • 2023 - Monte-Carlo (R16): Musetti b. Djokovic 4-6, 7-5, 6-4
  • 2024 - Monte-Carlo (R16): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-3
  • 2024 - Roland Garros (R32): Djokovic b. Musetti 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0
  • 2024 - Wimbledon (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 7-6, 6-4
  • 2024 - Olimpiadi (SF): Djokovic b. Musetti 6-4, 6-2
  • 2025 - Miami (R16): Djokovic b. Musetti 6-2, 6-2

Musetti dovrà sfatare un tabù per vincere il titolo e centrare le Finals. In carriera, infatti, non ha mai battuto Djokovic sul cemento. Il bilancio complessivo nei precedenti è 8-1: l'unico successo di Lorenzo risale a Monte-Carlo 2023, sulla terra rossa

Musetti e Djokovic tornano a sfidarsi per la prima volta dallo scorso marzo. Erano gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami e allora vinse Nole in due set

Appuntamento alle ore 16, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Lorenzo Musetti a caccia del colpo doppio nella finale di Atene. L'azzurro in campo contro Novak Djokovic con due obiettivi: il titolo e la qualificazione alle Atp Finals

