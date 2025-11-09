Alcaraz-De Minaur LIVE alle 14 su Sky Sport Tennis

Alcaraz-De Minaur alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Carlos Alcaraz apre le Atp Finals 2025. Lo spagnolo è impegnato nel primo singolare a Torino contro Alex De Minaur, n. 7 al mondo. Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Alcaraz: "Non sono abituato sull'indoor, ma sto migliorando"
Alcaraz: "Con Sinner rivalità sana, un modello per giovani"
Alcaraz-De Minaur, tutti i precedenti
- 2025 - Barcellona (QF): Alcaraz b. De Minaur 7-5, 6-3
- 2025 - Rotterdam (F): Alcaraz b. De Minaur 6-4, 3-6, 6-2
- 2023 - Queen's (F): Alcaraz b. De Minaur 6-4, 6-4
- 2022 - Barcellona (SF): Alcaraz b. De Minaur 6-7, 7-6, 6-4
Per De Minaur ci sarà un tabù da sfatare: l'australiano, infatti, non ha mai battuto in carriera Alcaraz. Quattro sconfitte in altrettanti confronti
Sarà il terzo confronto stagionale tra Alcaraz e De Minaur che si sono già sfidati a Barcellona e Rotterdam: in entrambi i casi ad avere la meglio è stato lo spagnolo
De Minaur torna a Torino dopo il debutto dello scorso anno, in un cammino concluso al round robin. Stavolta l'australiano si presenta dopo un 2025 da 55 vittorie
Terza partecipazione alle Atp Finals per Carlos Alcaraz. Il murciano dovrà sfatare un tabù visto che non è mai andato oltre le semifinali, risultato raggiunto nel 2023. Lo scorso anno, invece, eliminazione al round robin con due sconfitte e una vittoria
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport e NOW
Sarà copertura totale dell'evento con tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta. Ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore per non perdere neanche un istante dell'appuntamento torinese, a partire dagli allenamenti di preparazione dei grandi campioni fino alle analisi serali della giornata appena conclusa.
Le Atp Finals sono LIVE su Sky: la guida tvVai al contenuto
Il programma di oggi su Sky Sport Tennis e NOW
- LIVE - Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz - Anche su Sky Sport Uno
- ore 13.30 - Studio Atp Finals
- ore 14 - Alcaraz (Esp) vs De Minaur (Aus)
- ore 16 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals
- ore 18 - BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Glasspool
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - Zverev (Ger) vs Shelton (Usa) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno
Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025. Primo a scendere in campo è Carlos Alcaraz, impegnato contro Alex De Minaur