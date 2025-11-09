Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alcaraz-De Minaur alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Carlos Alcaraz apre le Atp Finals 2025. Lo spagnolo è impegnato nel primo singolare a Torino contro Alex De Minaur, n. 7 al mondo. Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA SU SKY

in evidenza

ALCARAZ-DE MINAUR LIVE ALLE 14 SU SKY SPORT TENNIS

  • Guarda Alcaraz-De Minaur su Sky o in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
LIVE

Alcaraz: "Non sono abituato sull'indoor, ma sto migliorando"

Alcaraz: "Con Sinner rivalità sana, un modello per giovani"

Alcaraz-De Minaur, tutti i precedenti

  • 2025 - Barcellona (QF): Alcaraz b. De Minaur 7-5, 6-3
  • 2025 - Rotterdam (F): Alcaraz b. De Minaur 6-4, 3-6, 6-2
  • 2023 - Queen's (F): Alcaraz b. De Minaur 6-4, 6-4
  • 2022 - Barcellona (SF): Alcaraz b. De Minaur 6-7, 7-6, 6-4

Per De Minaur ci sarà un tabù da sfatare: l'australiano, infatti, non ha mai battuto in carriera Alcaraz. Quattro sconfitte in altrettanti confronti

Sarà il terzo confronto stagionale tra Alcaraz e De Minaur che si sono già sfidati a Barcellona e Rotterdam: in entrambi i casi ad avere la meglio è stato lo spagnolo

De Minaur torna a Torino dopo il debutto dello scorso anno, in un cammino concluso al round robin. Stavolta l'australiano si presenta dopo un 2025 da 55 vittorie

De Minaur

Terza partecipazione alle Atp Finals per Carlos Alcaraz. Il murciano dovrà sfatare un tabù visto che non è mai andato oltre le semifinali, risultato raggiunto nel 2023. Lo scorso anno, invece, eliminazione al round robin con due sconfitte e una vittoria

Alcaraz

Come seguire le Atp Finals su Sky Sport e NOW

Sarà copertura totale dell'evento con tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta. Ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore per non perdere neanche un istante dell'appuntamento torinese, a partire dagli allenamenti di preparazione dei grandi campioni fino alle analisi serali della giornata appena conclusa.

Le Atp Finals sono LIVE su Sky: la guida tv

Le Atp Finals sono LIVE su Sky: la guida tv

Vai al contenuto

Il programma di oggi su Sky Sport Tennis e NOW

  • LIVE - Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 13.30 - Studio Atp Finals
  • ore 14 - Alcaraz (Esp) vs De Minaur (Aus)
  • ore 16 - Studio Atp Finals
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals
  • ore 18 - BOLELLI/VAVASSORI vs Cash/Glasspool
  • ore 20 - Studio Atp Finals
  • ore 20.30 - Zverev (Ger) vs Shelton (Usa) - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 - Atp Finals The Insider - Anche su Sky Sport Uno

Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025. Primo a scendere in campo è Carlos Alcaraz, impegnato contro Alex De Minaur

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz-De Minaur LIVE alle 14 su Sky Sport Tennis

live atp finals

Carlos Alcaraz apre le Atp Finals 2025. Lo spagnolo è impegnato nel primo singolare a Torino...

Atp Finals, si parte: il programma di oggi su Sky

Tennis

Si alza il sipario sulle Atp Finals 2025, da seguire in diretta su Sky Sport e in...

Djoko vince Atene ma niente Finals: c'è Musetti!

atp atene

Novak Djokovic ha vinto l'Atp di Atene (101° titolo in carriera) battendo 4-6, 6-3, 7-5 Lorenzo...

Cahill resta allenatore di Sinner nel 2026

Tennis

Nel corso di una conferenza stampa a Torino Darren Cahill ha confermato che resterà nello staff...

Sabalenka-Rybakina LIVE alle 17 su Sky Sport

wta finals

A Riyadh è il giorno della finale delle Wta Finals. Di fronte Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS