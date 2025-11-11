Alcaraz-Fritz LIVE su Sky Sport Uno

Due brutti errori di Fritz col dritto e un passante meraviglioso di Alcaraz valgono subito una palla break per lo spagnolo. La prima è annullata, la seconda anche. L'americano è teso e commette anche un doppio fallo. Quando gioca bene, Alcaraz si inventa un clamoroso recupero con volée vincente al seguito. Alla fine però con un ace e dopo sei parità, Fritz vince il primo game