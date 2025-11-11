Alcaraz-Fritz LIVE su Sky Sport Uno

Alcaraz-Fritz alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Carlos Alcaraz torna in campo a Torino: il numero 1 al mondo sfida Taylor Fritz per ipotecare la prima posizione nel ranking Atp a fine anno e le semifinali.
7° game: Fritz ok al servizio, guida 4-3
Dopo i primi, quattro massacranti game, gli ultimi giochi stanno procedendo più spediti per chi serve. Fritz concede un solo 15 ad Alcaraz ed è di nuovo avanti nel punteggio. Ora lo spagnolo servirà con palle nuove
6° game: Alcaraz tiene il servizio, 3-3
Lo spagnolo riesce a non concedere palle break in questo turno di battuta e a chiudere in maniera più agevole rispetto al difficile inizio
5° game: Fritz non sbaglia in battuta e sale 3-2
Non c'è un gioco scontato. Fritz sbaglia la direzione del dritto e permette ad Alcaraz di giocare il passante del 30 pari. L'americano però è una macchina da ace e tiene il servizio
4° game: contro-break di Fritz, 2-2
Un Alcaraz imperfetto nelle scelte e un Fritz in palla valgono una nuova palla break sul 30-40. L'americano rischia sulla seconda di servizio dello spagnolo, ma la rete lo ferma. Sulla seconda opportunità invece accelera col rovescio e obbliga Alcaraz a sbagliare ancora
3° game: break di Alcaraz, è avanti 2-1
Risposta incredibile per il 15-30 di Alcaraz, che poi guadagna altre due palle break come nel primo game. Stavolta sfrutta subito la prima con una bellissima palla corta
2° game: 3 palle break per Fritz, ma è 1-1
Fritz, aggressivo e profondo in risposta, vola 0-30 e poi 15-40. Aiutato dalla prima, Alcaraz annulla le due palle break. Un eccezionale Fritz si guadagna la terza possibilità di strappare il servizio, ma lo spagnolo stavolta se la cava alla grande a rete. Poi un lob e una prima vincente per chiudere: in 19 minuti giocati appena due game
1° game: subito un gioco lunghissimo, 1-0 Fritz
Due brutti errori di Fritz col dritto e un passante meraviglioso di Alcaraz valgono subito una palla break per lo spagnolo. La prima è annullata, la seconda anche. L'americano è teso e commette anche un doppio fallo. Quando gioca bene, Alcaraz si inventa un clamoroso recupero con volée vincente al seguito. Alla fine però con un ace e dopo sei parità, Fritz vince il primo game
Fritz è il primo a servire, si parte!
Ora è il momento di provare le battute, ultimo step prima dell'inizio del match
Riscaldamento in corso
Scambiano da fondo Alcaraz e Fritz, tra poco inizierà la sfida
Entrano in campo i giocatori
Prima Fritz, poi Alcaraz: il pubblico si scalda
Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena: tra poco l'ingresso in campo di Alcaraz e Fritz. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli (singolare): Novak Djokovic (7)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
- Campione più giovane: John McEnroe, 19 anni, nel 1978
- Campioni n.1 del mondo che hanno vinto: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979–80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985–87), Pete Sampras (1994, 1996–97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006–07), Novak Djokovic (2012, 2014–15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
- Campione con ranking più basso: n.12 David Nalbandian nel 2005
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner a Torino nel 2024
- Maggior numero di vittorie nei match: Roger Federer (59)
Il montepremi turno per turno
SINGOLARE
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
DOPPIO (per squadra)
- Campioni imbattuti: $959.300
- Vittoria in finale: $356.800
- Vittoria in semifinale: $178.500
- Vittoria in ogni match del girone: $96.600
- Quota di partecipazione: $134.200
- Riserva: $51.700
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp.
Il calendario delle Atp Finals
Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin)
- ore 11.30 - Doppio
- ore 14 - Singolare
- ore 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Sabato 15 novembre (semifinali)
- ore 12 - Doppio
- ore 14.30 - Singolare
- non prima delle 18 - Doppio
- non prima delle 20.30 - Singolare
Domenica 16 novembre (finali)
- ore 15 - Finale doppio
- ore 18 - Finale singolare
Alcaraz è in testa all’ATP Tour per numero di vittorie (68) e titoli (8) in questa stagione e punta a diventare il primo giocatore a vincere 9 titoli in un anno dai tempi di Murray (9 titoli nel 2016) e il più giovane a riuscirci dai tempi di Nadal, che ne vinse 11 nel 2005 a 19 anni.
Alcaraz ha vinto quest'anno 8 partite su 10 contro top 5. Le uniche sconfitte contro Sinner a Wimbledon e contro Fritz in Laver Cup
L'americano ha un bilancio di 13 vittorie e 28 sconfitte contro top 5 che diventa 10-19 considerando soltanto le sfide su cemento
Fritz vanta una sola vittoria in carriera contro il numero 1 al mondo, ottenuta proprio contro Alcaraz lo scorso settembre in Laver Cup
Fritz punta a diventare il primo americano a raggiungere le semifinali delle Atp Finals per due anni consecutivi dai tempi di Roddick (2003-04) e a disputare finali consecutive in questo torneo dai tempi di Agassi (1999-00).
Alcaraz-Fritz, tutti i precedenti
- 2025 - Tokyo (F): Alcaraz b. Fritz 6-4, 6-4
- 2025 - Laver Cup (RR): Fritz b. Alcaraz 6-3, 6-2
- 2025 - Wimbledon (SF): Alcaraz b. Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6
- 2024 - Laver Cup (RR): Alcaraz b. Fritz 6-2, 7-5
- 2023 - Miami (QF): Alcaraz b. Fritz 6-4, 6-2
Alcaraz e Fritz torneranno a sfidarsi poche settimane dopo la finale di Tokyo, vinta dal murciano con un doppio 6-4. Il bilancio complessivo nei precedenti è 4-1 per Carlitos
Per Alcaraz il valore è doppio: una vittoria oggi, infatti, gli consentirebbe di avvicinarsi sempre più al numero 1 di fine anno
Corsa al numero 1: cosa cambia dopo la vittoria di Alcaraz al debutto alle FinalsVai al contenuto
È una sfida di grande valore sia per Alcaraz che per Fritz: chi vincerà, infatti, metterà una seria ipoteca alla qualificazione in semifinale
Vittoria all'esordio anche per Taylor Fritz che ieri ha battuto Lorenzo Musetti, centrando la sesta vittoria in carriera alle Atp Finals
Alcaraz: "Alle Finals se non sfrutti le opportunità, paghi"
Alcaraz riparte dalla vittoria all'esordio su Alex De Minaur, battuto con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 42 minuti
Secondo match alle Atp Finals di Torino per Carlos Alcaraz. Il murciano sfida Taylor Fritz, reduce dalla vittoria su Musetti