Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Musetti-De Minaur alle Atp Finals, dove vedere in tv e streaming

atp finals

Lorenzo Musetti impegnato martedì alle 20.30 nella seconda giornata del girone Connors. Dopo la sconfitta all'esordio con Fritz, l'azzurro sfiderà Alex De Minaur. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è Alex De Minaur sul cammino di Lorenzo Musetti alle Atp Finals. Dopo la sconfitta all'esordio contro Taylor Fritz, l'azzurro affronterà il tennista australiano, n. 7 della classifica mondiale. Il match è in programma martedì alle 20.30 sul Centrale della Inalpi Arena, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Musetti-De Minaur, tutti i precedenti

Sarà il terzo confronto stagionale tra l'azzurro e l'australiano, il primo su cemento. Entrambi i match sono stati vinti da Musetti (a Madrid e Monte-Carlo), in serie positiva con De Minaur negli ultimi tre match. Il bilancio complessivo nei precedenti è 3-1. Di seguito tutti i confronti.

  • 2025 - Madrid (R16): Musetti b. De Minaur 6-4, 6-2
  • 2025 - Monte-Carlo (SF): Musetti b. De Minaur 1-6, 6-4, 7-6
  • 2024 - Queens' (R32): Musetti b. De Minaur 1-6, 6-4, 6-2
  • 2022 - Australian Open (R128) De Minaur b. Musetti 3-6, 6-3, 6-0, 6-3

Leggi anche

Le classifiche dei gironi delle Atp Finals

Tennis: Altre Notizie

Musetti-De Minaur martedì alle 20.30 su Sky Sport

atp finals

Lorenzo Musetti impegnato martedì alle 20.30 nella seconda giornata del girone Connors. Dopo la...

Flavia a NY, 10 anni dopo: il docufilm

sky original

E’ in arrivo un’altra grande poduzione originale firmata Sky Sport: “Flavia a New York, 10 anni...

Musetti ko all'esordio: Fritz vince in due set

atp finals

Inizia con una sconfitta il percorso alle Atp Finals 2025 di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha perso...

Tocca a Sinner e Musetti: il programma su Sky

atp finals

A Torino è il giorno del debutto di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Alle 14 scenderà in campo il...

Zverev parte bene: Shelton battuto in 2 set

atp finals

Buona la prima a Torino per Sascha Zverev che regola Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6 in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS