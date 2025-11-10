Musetti-De Minaur martedì alle 20.30 su Sky Sport

Lorenzo Musetti impegnato martedì alle 20.30 nella seconda giornata del girone Connors. Dopo la sconfitta all'esordio con Fritz, l'azzurro sfiderà Alex De Minaur. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è Alex De Minaur sul cammino di Lorenzo Musetti alle Atp Finals. Dopo la sconfitta all'esordio contro Taylor Fritz, l'azzurro affronterà il tennista australiano, n. 7 della classifica mondiale. Il match è in programma martedì alle 20.30 sul Centrale della Inalpi Arena, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Musetti-De Minaur, tutti i precedenti

Sarà il terzo confronto stagionale tra l'azzurro e l'australiano, il primo su cemento. Entrambi i match sono stati vinti da Musetti (a Madrid e Monte-Carlo), in serie positiva con De Minaur negli ultimi tre match. Il bilancio complessivo nei precedenti è 3-1. Di seguito tutti i confronti.

2025 - Madrid (R16): Musetti b. De Minaur 6-4, 6-2

2025 - Monte-Carlo (SF): Musetti b. De Minaur 1-6, 6-4, 7-6

2024 - Queens' (R32): Musetti b. De Minaur 1-6, 6-4, 6-2

2022 - Australian Open (R128) De Minaur b. Musetti 3-6, 6-3, 6-0, 6-3