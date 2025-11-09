Offerte Sky
Atp Finals 2025: classifica, calendario e risultati

atp finals fotogallery
8 foto

Carlos Alcaraz parte bene, batte De Minaur e conquista il primo punto nel gruppo Jimmy Connor. Di seguito tutte le classifiche e i risultati. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ALCARAZ-DE MINAUR: HIGHLIGHTS

Le classifiche dei gironi delle Atp Finals

atp finals

Carlos Alcaraz parte bene, batte De Minaur e conquista il primo punto nel gruppo Jimmy Connor. Di...

8 foto

Paolini chiude l'anno da n. 8: il ranking Wta

Tennis

La stagione Wta si chiude con le Wta Finals vinte da Elena Rybakina, nuova n. 5 al mondo davanti...

11 foto

Sinner-Alcaraz, duello per il n. 1 di fine anno

LE COMBINAZIONI

Le Atp Finals saranno decisive anche per il n. 1 di fine anno. Alcaraz inizierà il torneo di...

32 foto

L'albo d'oro delle Wta Finals

Tennis

Elena Rybakina entra nell'albo d'oro delle Wta Finals: la kazaka è la campionessa 2025 grazie...

16 foto

I gironi delle Atp Finals 2025

Tennis

Djokovic non giocherà le Atp Finals. Musetti ripescato va nel gruppo Connors assieme ad...

12 foto

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...