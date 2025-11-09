Le classifiche dei gironi delle Atp Finals

Atp Finals 2025: classifica, calendario e risultati
Carlos Alcaraz parte bene, batte De Minaur e conquista il primo punto nel gruppo Jimmy Connor. Di seguito tutte le classifiche e i risultati. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Alexander Zverev (Ger)
- Ben Shelton (Usa)
- JANNIK SINNER (Ita)
- Felix Auger-Aliassime (Can)
- Zverev (Ger) - Shelton (Usa) - Domenica ore 20.30
- SINNER (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) - Lunedì ore 20.30
- Zverev (Ger) vs SINNER (Ita) - TBD
- Shelton (Usa) vs Auger-Aliassime (Can) - TBD
- SINNER (Ita) vs Shelton (Usa) - TBD
- Auger-Aliassime (Can) vs Zverev (Ger) - TBD
- Carlos Alcaraz (Esp) 1-0 (set 2-0, game 13-8)
- Alex De Minaur (Aus) 0-1 (set 0-2, game 8-13)
- LORENZO MUSETTI (Ita)
- Taylor Fritz (Usa)
- Alcaraz (Esp) b. De Minaur (Aus) 7-6, 6-2
- MUSETTI (Ita) vs Fritz (Usa) - Lunedì ore 14
- Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita) - TBD
- Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus) - TBD
- Fritz (Usa) vs Alcaraz (Esp) - TBD
- MUSETTI (Ita) vs De Minaur (Aus) - TBD
- Granollers/Zeballos 1-0 (set 2-1)
- Krawietz/Puetz 0-1 (set 1-2)
- Cash/Glasspool
- BOLELLI/VAVASSORI
- Granollers/Zeballos b. Krawietz/Puetz 6-4, 4-6, 10-6
- Cash/Glasspool - BOLELLI/VAVASSORI
- BOLELLI/VAVASSORI vs Krawietz/Puetz - TBD
- Granollers/Zeballos vs Cash/Glasspool - TBD
- BOLELLI/VAVASSORI vs Granollers/Zeballos - TBD
- Krawietz/Puetz vs Cash/Glasspool - TBD
- Arevalo/Pavic
- Salisbury/Skupski
- Heliovaara/Patten
- Harrison/King
- Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski - Lunedì ore 11.30
- Heliovaara/Patten vs Harrison/King - Lunedì ore 18
- Salisbury/Skupski vs Heliovaara/Patten - TBD
- Harrison/King vs Arevalo/Pavic - TBD
- Arevalo/Pavic vs Heliovaara/Patten - TBD
- Salisbury/Skupski vs Harrison/King - TBD