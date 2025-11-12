Quarta giornata alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi, mercoledì 12 novembre, protagonista di nuovo Jannik Sinner dopo l'esordio vincente di lunedì contro Auger-Aliassime. Per centrare subito la semifinale dovrà battere Alexander Zverev, anche lui reduce dal debutto con vittoria contro Shelton. L'azzurro e il tedesco si sono affrontati di recente in finale a Vienna e in semifinale a Parigi, due match vinti dal numero due del mondo. Nell'altro incontro di singolare in programma all'Inalpi Arena si affronteranno i due perdenti della prima giornata del gruppo Borg.