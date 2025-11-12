Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, scende in campo il gruppo Borg. Jannik Sinner sfida Zverev dopo il successo all'esordio contro Auger-Aliassime, il canadese affronta invece Shelton. Prosegue anche il torneo di doppio: tutte le partite in in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE ATP FINALS

Quarta giornata alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi, mercoledì 12 novembre, protagonista di nuovo Jannik Sinner dopo l'esordio vincente di lunedì contro Auger-Aliassime. Per centrare subito la semifinale dovrà battere Alexander Zverev, anche lui reduce dal debutto con vittoria contro Shelton. L'azzurro e il tedesco si sono affrontati di recente in finale a Vienna e in semifinale a Parigi, due match vinti dal numero due del mondo. Nell'altro incontro di singolare in programma all'Inalpi Arena si affronteranno i due perdenti della prima giornata del gruppo Borg. 

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) e SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.15 - Studio Atp Finals
  • ore 11.30 - HELIOVAARA/PATTEN - SALISBURY/SKUPSKI
  • ore 13.30 - Studio Atp Finals 
  • ore 14 -  SHELTON - AUGER-ALIASSIME
  • ore 16 - Studio Atp Finals
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals
  • ore 18 - AREVALO/PAVIC - HARRISON/KING
  • ore 20 - Studio Atp Finals
  • ore 20.30 - SINNER - ZVEREV
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals
  • ore 23 - Atp Finals The Insider

Tennis: Altre Notizie

Musetti, possibile il no alla Davis: pronto Sonego

Tennis

Le condizioni fisiche di Lorenzo Musetti, reduce da settimane intensissime, potrebbero non...

Sinner, prima intervista in spagnolo: "Ho sudato"

ATP FINALS

Jannik e la sua prima intervista in spagnolo. Un momento molto divertente, anche per Jannik che...

Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, scende in campo il gruppo...

Musetti batte De Minaur: prima vittoria a Torino

atp finals

Lorenzo Musetti conquista il primo successo alle Atp Finals. Dopo la sconfitta contro Fritz...

Alcaraz soffre e poi esulta: Fritz ko in rimonta

atp finals

Che fatica per Alcaraz! Perde il primo set al tie-break (7-2) contro un ottimo Fritz e rischia...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS