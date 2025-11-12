Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, scende in campo il gruppo Borg. Jannik Sinner sfida Zverev dopo il successo all'esordio contro Auger-Aliassime, il canadese affronta invece Shelton. Prosegue anche il torneo di doppio: tutte le partite in in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quarta giornata alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi, mercoledì 12 novembre, protagonista di nuovo Jannik Sinner dopo l'esordio vincente di lunedì contro Auger-Aliassime. Per centrare subito la semifinale dovrà battere Alexander Zverev, anche lui reduce dal debutto con vittoria contro Shelton. L'azzurro e il tedesco si sono affrontati di recente in finale a Vienna e in semifinale a Parigi, due match vinti dal numero due del mondo. Nell'altro incontro di singolare in programma all'Inalpi Arena si affronteranno i due perdenti della prima giornata del gruppo Borg.
Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) e SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.15 - Studio Atp Finals
- ore 11.30 - HELIOVAARA/PATTEN - SALISBURY/SKUPSKI
- ore 13.30 - Studio Atp Finals
- ore 14 - SHELTON - AUGER-ALIASSIME
- ore 16 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals
- ore 18 - AREVALO/PAVIC - HARRISON/KING
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - SINNER - ZVEREV
- ore 22.30 - Studio Atp Finals
- ore 23 - Atp Finals The Insider