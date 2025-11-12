Sinner in semifinale alle Atp Finals 2025? Si qualifica se...atp finals
L'azzurro sfiderà questa sera Sascha Zverev e punta alla qualificazione alle semifinali delle Atp Finals. Per conquistarla, Jannik dovrà battere il tedesco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prima occasione per qualificarsi alle semifinali delle Atp Finals per Jannik Sinner. Dopo la vittoria di Felix Auger-Aliassime contro Ben Shelton, l'azzurro potrebbe raggiungere questo obiettivo se dovesse battere questa sera Sascha Zverev (match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). In caso di vittoria, che potrebbe arrivare con qualsiasi risultato, Jannik avrebbe la certezza di chiudere primo nel gruppo Borg.
Sinner si qualifica in semifinale se...
- Batte Zverev con qualsiasi risultato. In caso di successo, Jannik chiuderebbe il suo girone al primo posto.