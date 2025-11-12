Offerte Black Friday
Musetti in semifinale alle Atp Finals 2025? Si qualifica se... le combinazioni

atp finals

Il carrarino affronterà questo giovedì Carlos Alcaraz per un posto in semifinale alle Atp Finals. Qui le possibili combinazioni per ottenere la qualificazione. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS

Obiettivo semifinale. Lorenzo Musetti ci prova e si prepara ad affrontare nell'ultima giornata del gruppo Connors il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Dopo la vittoria in tre set contro De Minaur, il carrarino può ancora sperare di qualificarsi per le semifinali delle Atp Finals. Per farlo, però, Lorenzo è chiamato a battere Carlos Alcaraz, anche lui non ancora qualificato e che in caso di successo avrebbe la certezza di restare numero 1 al mondo fino a fine anno. 

La classifica del gruppo Connors

  1. Carlos Alcaraz (Esp) 2-0 (set 4-1, game 32-23)
  2. Taylor Fritz (Usa) 1-1 (set 3-2, game 26-26)
  3. LORENZO MUSETTI (Ita) 1-1 (set 2-3, game 24-28)
  4. Alex De Minaur (Aus) 0-2 (set 1-4, game 24-30)

Il programma della terza giornata del gruppo Connors su Sky Sport e NOW

  • Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus) - Giovedì h 14
  • Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita) - Giovedì h 20.30

Musetti si qualifica in semifinale se…

  • Batte Alcaraz con qualsiasi punteggio e De Minaur batte Fritz. Con questa combinazione, Musetti chiuderebbe da primo nel girone.
  • Batte Alcaraz in due set e Fritz sconfigge De Minaur. In questo caso Alcaraz sarebbe eliminato.

