Il carrarino affronterà questo giovedì Carlos Alcaraz per un posto in semifinale alle Atp Finals. Qui le possibili combinazioni per ottenere la qualificazione. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Obiettivo semifinale. Lorenzo Musetti ci prova e si prepara ad affrontare nell'ultima giornata del gruppo Connors il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Dopo la vittoria in tre set contro De Minaur, il carrarino può ancora sperare di qualificarsi per le semifinali delle Atp Finals. Per farlo, però, Lorenzo è chiamato a battere Carlos Alcaraz, anche lui non ancora qualificato e che in caso di successo avrebbe la certezza di restare numero 1 al mondo fino a fine anno.