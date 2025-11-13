Musetti-Alcaraz e il doppio: il programma su Sky

Lorenzo Musetti va a caccia della qualificazione alle semifinali alle Atp Finals: contro di lui ci sarà il numero 1 al mondo Alcaraz. In campo anche Fritz-De Minaur e il doppio Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra giornata imperdibile alle Atp Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ancora tutto aperto nel gruppo Connors, in cui Lorenzo Musetti spera di qualificarsi in semifinale. L'azzurro, dopo la vittoria in tre set contro Alex De Minaur nella seconda giornata, affronterà alle ore 20.30 il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che in caso di successo avrebbe la certezza di chiudere l'anno in testa alla classifica del ranking Atp. Alle 14, invece, ad aprire il programma del singolare sarà l'altra sfida del gruppo Connors tra Taylor Fritz e Alex De Minaur. Nel doppio, tornano in campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi della loro qualificazione alle semifinali.