Musetti-Alcaraz e il doppio: il programma su Sky

Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

Lorenzo Musetti va a caccia della qualificazione alle semifinali alle Atp Finals: contro di lui ci sarà il numero 1 al mondo Alcaraz. In campo anche Fritz-De Minaur e il doppio Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE ATP FINALS

Altra giornata imperdibile alle Atp Finals da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ancora tutto aperto nel gruppo Connors, in cui Lorenzo Musetti spera di qualificarsi in semifinale. L'azzurro, dopo la vittoria in tre set contro Alex De Minaur nella seconda giornata, affronterà alle ore 20.30 il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che in caso di successo avrebbe la certezza di chiudere l'anno in testa alla classifica del ranking Atp. Alle 14, invece, ad aprire il programma del singolare sarà l'altra sfida del gruppo Connors tra Taylor Fritz e Alex De Minaur. Nel doppio, tornano in campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già certi della loro qualificazione alle semifinali. 

Musetti sogna la semifinale: le combinazioni

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.15 - Studio Finals
  • ore 11.30 - Krawietz/Puetz vs BOLELLI/VAVASSORI
  • ore 13 - Il tennis è servito (su Sky Sport 24)
  • ore 13.30 - Studio Finals
  • ore 14 - Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus)
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 17.30 - Studio Finals
  • ore 18 - Cash/Glasspool vs Granollers/Zeballos
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 20 - Studio Finals
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 23 - The Insider

