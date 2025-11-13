Musetti salta la Davis: "Questioni fisiche"

Ora è ufficiale: Lorenzo Musetti non giocherà la Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A confermarlo è lo stesso carrarino in conferenza stampa dopo l'eliminazione al round robin delle Atp Finals: "Vista la mia condizione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo Volandri e abbiamo deciso che, data anche la mia situazione fuori dal campo, per quest'anno non giocherò la Coppa Davis. C’è molto rammarico e molto dispiacere". Sulla partita giocata contro Alcaraz: "Ho cominciato bene, servendo molto bene. L'unica chance che avevo per fare partita contro Alcaraz. Gli auguro il meglio per la semifinale. Sapevo che voleva vincere. Ha servito molto bene, mi ha messo pressione negli scambi. L'avevo visto in questa superficie con molti up and down, oggi invece è stato solido. Devo ancora scoprire come battere Jannik e Carlos. Hanno qualcosa di diverso dagli altri. Il modo in cui si muovono negli scambi è la cosa più impressionante, oltre al modo in cui sono capaci di passare da attacco a difesa". Sul 2026: "Spero di migliorare sempre di più. Il lato fisico è stato quello che mi ha dato più problemi. Sono orgoglioso di questo torneo, abbiamo due semifinali azzurre con Sinner e Bolelli-Vavassori. È stato un anno fantastico per il tennis italiano. Ma sapremo essere ancora più sorprendenti".

