Coppa Davis 2025, Italia alle Finals: tabellone e calendario partite
Sarà l'Austria l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Gli azzurri evitano la Spagna di Carlos Alcaraz: possibile l'incrocio solo in finale. In caso di vittoria al debutto, i ragazzi di Volandri sfiderebbero in semifinale Francia o Belgio. Di seguito il tabellone completo della Final 8 di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre
- ITALIA vs Austria
- Gli azzurri debutteranno a Bologna mercoledì 19 novembre, alle ore 16
- In caso di vittoria, i ragazzi di Volandri giocherebbero la semifinale venerdì 21 novembre
- L'eventuale finale è in programma domenica 23 novembre, ore 15
- Francia vs Belgio
- Spagna vs Repubblica Ceca
- Argentina vs Germania
- ITALIA o Austria vs Francia o Belgio
- Spagna o Repubblica Ceca vs Argentina o Germania
- Domenica 23 novembre, ore 15
- Il tabellone completo della Final 8 di Coppa Davis