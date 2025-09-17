Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Davis 2025, Italia alle Finals: tabellone e calendario partite

il tabellone fotogallery
9 foto

Sarà l'Austria l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Gli azzurri evitano la Spagna di Carlos Alcaraz: possibile l'incrocio solo in finale. In caso di vittoria al debutto, i ragazzi di Volandri sfiderebbero in semifinale Francia o Belgio. Di seguito il tabellone completo della Final 8 di Bologna, in programma dal 18 al 23 novembre

Coppa Davis, ai quarti sarà Italia-Austria

il tabellone

Sarà l'Austria l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Gli azzurri evitano...

9 foto

Italia, in semifinale una tra Spagna e Ucraina

TABELLONE bjkc

A Shenzhen si è alzato il sipario sulle Finals 2025 di Billie Jean King Cup con l'Italia di...

7 foto

Il ranking Atp prima dello swing asiatico

il ranking atp

Il circuito Atp si prepara allo swing asiatico dopo la settimana di pausa per la Coppa Davis....

32 foto

Il ranking Wta prima dello swing asiatico

Tennis

Top 10 invariata dopo i tornei di Guadalajara e San Paolo. Paolini resta all'ottavo posto, con...

11 foto

Chi dopo l'Italia? L'albo d'oro della BJK Cup

Tennis

Shenzhen sarà il teatro delle Finals 2025 di Billie Jean King Cup. Si ripartirà dal trionfo dello...

13 foto

