Sinner-Shelton LIVE alle 14 su Sky Sport Uno

Sinner-Shelton alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

Jannik Sinner, già sicuro del pass in semifinale e del primo posto nel girone Borg, affronta nell'ultimo turno del round robin lo statunitense Ben Shelton, già eliminato. Il match in diretta alle 14 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS

L'albo d'oro delle Atp Finals

Tutti i "Maestri" della storia del tennis, l'ultimo lo scorso anno è stato proprio Jannik Sinner

I record delle Atp Finals

  • Maggior numero di titoli (singolare): Novak Djokovic (7)
  • Campione più anziano: Novak Djokovic, 36 anni, nel 2023
  • Campione più giovane: John McEnroe, 19 anni, nel 1978
  • Campioni n.1 del mondo che hanno vinto: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979–80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985–87), Pete Sampras (1994, 1996–97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006–07), Novak Djokovic (2012, 2014–15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
  • Campione con ranking più basso: n.12 David Nalbandian nel 2005
  • Ultimo campione di casa: Jannik Sinner a Torino nel 2024
  • Maggior numero di vittorie nei match: Roger Federer (59)

Il montepremi turno per turno nel doppio (per squadra)

  • Campioni imbattuti: $959.300
  • Vittoria in finale: $356.800
  • Vittoria in semifinale: $178.500
  • Vittoria in ogni match del girone: $96.600
  • Quota di partecipazione: $134.200
  • Riserva: $51.700

Il montepremi turno per turno nel singolare

  • Campione imbattuto: $5.071.000
  • Vittoria in finale: $2.367.000
  • Vittoria in semifinale: $1.183.500
  • Vittoria in ogni match del girone: $396.500
  • Quota di partecipazione: $331.000
  • Riserva: $155.000

Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sarà di 5,07 milioni di dollari, premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp

Carlos Alcaraz conquista la terza vittoria su tre nel round robin delle Atp Finals. Con questo successo, lo spagnolo è certo di chiudere l'anno come numero 1 al mondo davanti a Jannik Sinner. Di seguito la sitauzione aggiornata

Alcaraz chiuderà il 2025 da n°1: il ranking Atp

Sinner: "Nei punti importanti ho alzato il livello"

Le parole di Sinner a Sky Sport dopo la vittoria su Sascha Zverev: "Ho servito molto bene nei punti importanti, sono riuscito a conquistare il break sia nel primo che nel secondo set. Sono contento di aver servito a una percentuale alta. Ci conosciamo bene, abbiamo giocato tante volte nell'ultimo mese e cambia qualcosa tatticamente. Lui è stato molto aggressivo dalla parte del dritto, quindi dovevo stare molto attento. Nei punti importanti ho alzato il livello. La palla corta l'ho usata nei momenti giusti, adesso giocarla è più automatico"

Pennetta: "Sinner gioca meglio di tutti i punti importanti"

Nel VIDEO Flavia Pennetta si sofferma sulla capacità di Jannik Sinner di alzare il suo livello di tennis nei momenti importanti. La vittoria su Zverev alle Atp Finals è stata esemplificativa da questo punto di vista, con 7 palle break salvate su 7

Ljubicic: "Sinner aggiunge sempre cose nuove al suo gioco"

Nel VIDEO il commento di Ivan Ljubicic dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Zverev alle Atp Finals: il focus è la capacità dell'italiano di aggiungere sempre nuovi colpi alla sua "super borsa" da fuoriclasse che si porta appresso durante i match e dalla quale può attingere all'occorrenza, in base anche alle caratteristiche dell'avversario

L'incontro con Capello dopo l'allenamento

Incontro speciale per Jannik Sinner. Dopo l'ultimo allenamento prima della sfida contro Sascha Zverev alle Atp Finals, l'azzurro si è fermato a parlare con Fabio Capello, che gli ha confessato di non riuscire a vedere le sue partite perché "mi fai soffrire troppo... ". Guarda il VIDEO

Sinner-Shelton, tutti i precedenti

  • 2025 - Parigi (QF): Sinner b. Shelton 6-3, 6-3
  • 2025 - Wimbledon (QF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4
  • 2025 - Australian Open (SF): Sinner b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2
  • 2024 - Shanghai (R16): Sinner b. Shelton 6-4, 7-6
  • 2024 - Wimbledon (R16): Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6
  • 2024 - Indian Wells (R16): Sinner b. Shelton 7-6, 6-1
  • 2023 - Vienna (R32): Sinner b. Shelton 7-6, 7-5
  • 2023 - Shanghai (R16): Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6

Sarà la nona sfida tra i due, con Sinner che è avanti 7-1 nei precedenti. L'azzurro ha vinto i tre match giocati quest'anno, con Sinner e Shelton che si sono affrontati prima in semifinale all'Australian Open (vittoria di Jannik per 7-6, 6-2, 6-2), poi nei quarti a Wimbledon (incontro vinto dall'azzurro 7-6, 6-4, 6-4) e infine ai quarti al Masters di Parigi.

Sinner-Zverev: highlights Atp Finals

Jannik Sinner vola in semifinale alle Atp Finals con un turno d’anticipo grazie al successo su Zverev per 6-4, 6-3. L’azzurro ha annullato sette palle break e sfruttato un break per set nei momenti chiave

Il match è in programma su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW

Terzo appuntamento alle Atp Finals per Jannik Sinner, in campo all'Inalpi Arena contro Ben Shelton

