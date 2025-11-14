Sinner-Shelton LIVE alle 14 su Sky Sport Uno

Le parole di Sinner a Sky Sport dopo la vittoria su Sascha Zverev: "Ho servito molto bene nei punti importanti, sono riuscito a conquistare il break sia nel primo che nel secondo set. Sono contento di aver servito a una percentuale alta. Ci conosciamo bene, abbiamo giocato tante volte nell'ultimo mese e cambia qualcosa tatticamente. Lui è stato molto aggressivo dalla parte del dritto, quindi dovevo stare molto attento. Nei punti importanti ho alzato il livello. La palla corta l'ho usata nei momenti giusti, adesso giocarla è più automatico"