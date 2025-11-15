Sinner e il doppio: il programma delle semifinali

Sabato dedicato alle semifinali a Torino con la sessione diurna tutta azzurra. Si parte alle 12 con Bolelli e Vavassori, alle 14.30 toccherà a Sinner. In serata Alcaraz contro il canadese Auger-Aliassime. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un sabato azzurro nella sessione diurna con Jannik Sinner e il doppio Bolelli/Vavassori. Si parte alle 12 con la coppia italiana, che affronterà i numeri 2 al mondo Heliovaara/Patten. Alle 14.30, invece, spazio a Jannik Sinner che ritrova Alex De Minaur, battuto 12 volte in altrettanti precedenti. Nella seconda semifinale, invece, toccherà a Carlos Alcaraz: in campo non prima delle 20.30, il n. 1 al mondo sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà l'ottava sfida tra i due, con lo spagnolo avanti 4-3 nei precedenti.