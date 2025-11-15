Sinner e il doppio: il programma delle semifinali

Atp Finals, il programma di oggi: partite e orariatp finals
Sabato dedicato alle semifinali a Torino con la sessione diurna tutta azzurra. Si parte alle 12 con Bolelli e Vavassori, alle 14.30 toccherà a Sinner. In serata Alcaraz contro il canadese Auger-Aliassime. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È il giorno delle semifinali alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un sabato azzurro nella sessione diurna con Jannik Sinner e il doppio Bolelli/Vavassori. Si parte alle 12 con la coppia italiana, che affronterà i numeri 2 al mondo Heliovaara/Patten. Alle 14.30, invece, spazio a Jannik Sinner che ritrova Alex De Minaur, battuto 12 volte in altrettanti precedenti. Nella seconda semifinale, invece, toccherà a Carlos Alcaraz: in campo non prima delle 20.30, il n. 1 al mondo sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà l'ottava sfida tra i due, con lo spagnolo avanti 4-3 nei precedenti.
Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Studio Atp Finals
- ore 12 - BOLELLI/VAVASSORI vs Heliovaara/Patten
- ore 14 - Studio Atp Finals
- ore 14.30 - SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
- ore 16.30 - Studio Atp Finals
- ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 18 - Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupski - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
- ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
- ore 23 - Atp Finals The Insider- Anche su Sky Sport Uno