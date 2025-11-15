Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

atp finals

Sabato dedicato alle semifinali a Torino con la sessione diurna tutta azzurra. Si parte alle 12 con Bolelli e Vavassori, alle 14.30 toccherà a Sinner. In serata Alcaraz contro il canadese Auger-Aliassime. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un sabato azzurro nella sessione diurna con Jannik Sinner e il doppio Bolelli/Vavassori. Si parte alle 12 con la coppia italiana, che affronterà i numeri 2 al mondo Heliovaara/Patten. Alle 14.30, invece, spazio a Jannik Sinner che ritrova Alex De Minaur, battuto 12 volte in altrettanti precedenti. Nella seconda semifinale, invece, toccherà a Carlos Alcaraz: in campo non prima delle 20.30, il n. 1 al mondo sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà l'ottava sfida tra i due, con lo spagnolo avanti 4-3 nei precedenti.

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Studio Atp Finals
  • ore 12 - BOLELLI/VAVASSORI vs Heliovaara/Patten
  • ore 14 - Studio Atp Finals
  • ore 14.30 - SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus)
  • ore 16.30 - Studio Atp Finals
  • ore 17.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 18 - Cash/Glasspool vs Salisbury/Skupski - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs Auger-Aliassime (Can) - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 22.30 - Studio Atp Finals - Anche su Sky Sport Uno
  • ore 23 - Atp Finals The Insider- Anche su Sky Sport Uno

Tennis: Altre Notizie

Sinner e il doppio: il programma delle semifinali

atp finals

Sabato dedicato alle semifinali a Torino con la sessione diurna tutta azzurra. Si parte alle 12...

Auger-Aliassime batte Zverev: è in semifinale

atp finals

Auger-Aliassime è in semifinale alle Atp Finals 2025 per la prima volta in carriera. Il canadese...

Sinner batte pure Shelton: semifinale da imbattuto

atp finals

Jannik Sinner chiude il round robin da imbattuto, battendo anche Ben Shelton con il punteggio di...

Sinner-De Minaur sabato alle 14.30 su Sky Sport

atp finals

Appuntamento con la semifinale alle Atp Finals per Jannik Sinner. L'azzurro affronterà sabato...

Coppa Davis, Sonego prende il posto di Musetti

italia

Lorenzo Sonego prende ufficialmente il posto di Lorenzo Musetti nella squadra che giocherà le...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS