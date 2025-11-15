Sinner-Alcaraz domenica alle 18 LIVE su Sky Sport

Numero 1 contro numero 2 del mondo: sarà una finale da sogno quella in programma domenica tra Carlos Alcaraz e il campione in carica Jannik Sinner. In palio il titolo delle Atp Finals 2025. La finale di Torino alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Roland Garros, Wimbledon, US Open e ora Atp Finals. Dopo tre finali Slam consecutive, arriva anche il titolo di Maestro: sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. L'italiano per il tris, il murciano per il primo titolo in carriera a Torino, dove la Inalpi Arena sarà tutta colorata di azzurro. Sarà il sesto confronto a livello Atp del 2025. L'appuntamento è per domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.