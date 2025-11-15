Sinner-Alcaraz domenica alle 18 LIVE su Sky Sport

Sinner-Alcaraz alle Atp Finals, dove vedere in tv e streamingGUIDA TV
Numero 1 contro numero 2 del mondo: sarà una finale da sogno quella in programma domenica tra Carlos Alcaraz e il campione in carica Jannik Sinner. In palio il titolo delle Atp Finals 2025. La finale di Torino alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Roland Garros, Wimbledon, US Open e ora Atp Finals. Dopo tre finali Slam consecutive, arriva anche il titolo di Maestro: sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. L'italiano per il tris, il murciano per il primo titolo in carriera a Torino, dove la Inalpi Arena sarà tutta colorata di azzurro. Sarà il sesto confronto a livello Atp del 2025. L'appuntamento è per domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Approfondimento
Sinner-Alcaraz, tutti i precedenti
- Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
- Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- Indian Wells 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Cincinnati 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.
- Us Open 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4