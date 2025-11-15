Offerte Black Friday
Sinner a 30 vittorie di fila indoor: è la 5^ striscia più lunga di sempre. LA CLASSIFICA

Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie su cemento indoor grazie al successo in semifinale alle Atp Finals su Alex De Minaur. L'azzurro sale a quota 30, quinta "streak" più lunga di sempre su questa superficie nell'Era Open: l'ultimo ko dell'azzurro al coperto risale alle Atp Finals 2023. Di seguito la classifica con le striscie di vittorie più lunghe di sempre su cemento indoor: in testa c'è McEnroe

