Sinner a 30 vittorie di fila indoor: è la 5^ striscia più lunga di sempre. LA CLASSIFICA
Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie su cemento indoor grazie al successo in semifinale alle Atp Finals su Alex De Minaur. L'azzurro sale a quota 30, quinta "streak" più lunga di sempre su questa superficie nell'Era Open: l'ultimo ko dell'azzurro al coperto risale alle Atp Finals 2023. Di seguito la classifica con le striscie di vittorie più lunghe di sempre su cemento indoor: in testa c'è McEnroe
- Jannik Sinner si conferma uno specialista del cemento indoor. Grazie alla vittoria su Alex De Minaur nella semifinale delle Atp Finals l'azzurro ha centrato la 30esima vittoria consecutiva su questa superficie. Si tratta della quinta striscia di successi più lunga di sempre su cemento indoor nell'Era Open, staccato Roger Federer a quota 29;
- L'ultima sconfitta di Sinner al coperto risale alle Atp Finals 2023, in finale contro Novak Djokovic
- Coppa Davis 2023: 3 vittorie
- Rotterdam 2024: 5 vittorie
- Atp Finals 2024: 5 vittorie
- Coppa Davis 2024: 3 vittorie
- Vienna 2025: 5 vittorie
- Parigi 2025: 5 vittorie
- Atp Finals 2025: 4 vittorie
- 29 vittorie di fila tra il 2010 e il 2012
- 30 vittorie di fila dal 2023 a oggi
- 32 vittorie di fila tra il 1980 e il 1983
- 33 vittorie di fila tra il 2004 e il 2007
- 35 vittorie di fila tra il 2012 e il 2015
- 47 vittorie di fila tra il 1978 e il 1987