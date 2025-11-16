E' il giorno delle finali: tutto LIVE su Sky Sport

Offerte Black Friday
Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

atp finals

E' il grande giorno delle finali delle Atp Finals, ultimo atto del 2025 del circuito. Si apre alle 15 con la finale di doppio, alle 18 in palio il titolo di Maestro con in campo Sinner contro Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle finali alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alla Inalpi Arena il clou va in scena alle 18, quando si assegnerà il titolo di Maestro. In campo per il terzo anno di fila c'è Jannik Sinner, che affronta Carlos Alcaraz nella sesta finale del 2025 tra i due giovani fenomeni. Si parte alle 15 con la finale di doppio tra Heliovaara/Patten e Salisbury/Skupski. 

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) E SKY SPORT TENNIS (203)

  • 14.30  Studio ATP Finals
  • 15  Doppio – Finale Heliovaara/Patten - Salisbury/Skupski
  • 17.30  Studio ATP Finals 
  • 18: Singolare – Finale  SINNER-Alcaraz
  • 20: Studio ATP Finals  
  • 20.30: ATP Finals The Insider

