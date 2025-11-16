Sinner-Alcaraz, le news verso la finale LIVE

Offerte Black Friday
Sinner-Alcaraz, oggi la finale Atp Finals: l'orario, dove vederla e news in diretta live

live atp finals

È il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Il match della Inalpi Arena di Torino è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog tutti gli aggiornamenti e le news live dai nostri inviati per avvicinarsi alla grande sfida

LIVE

Jannik come Federer e Nole

Sinner è diventato il terzo uomo a giocare le finali di tutti gli Slam e delle Atp Finals nella stessa stagione dopo Roger Federer (2006-07) e Novak Djokovic (2015 e 2023)

Il primo (giovanissimo) confronto tra i due

Il percorso di Alcaraz fino alla finale

  • Alcaraz b. De Minaur 7-6, 6-2 (gruppo Connors)
  • Alcaraz b. Fritz 6-7, 7-5, 6-3 (gruppo Connors)
  • Alcaraz b. Musetti 6-4, 6-1 (gruppo Connors)
  • Alcaraz b. Auger-Aliassime 6-2, 6-4 (semifinale)

Il percorso di Sinner fino alla finale

  • Sinner b. Auger-Aliassime 7-5, 6-1 (gruppo Borg)
  • Sinner b. Zverev 6-4, 6-3 (gruppo Borg)
  • Sinner b. Shelton 6-3, 7-6 (gruppo Borg)
  • Sinner b. De Minaur 7-5, 6-2 (semifinale)

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • 14.30  Studio ATP Finals
  • 15  Doppio – Finale Heliovaara/Patten - Salisbury/Skupski
  • 17.30  Studio ATP Finals
  • 18: Singolare – Finale  SINNER-Alcaraz
  • 20: Studio ATP Finals
  • 20.30: ATP Finals The Insider

Sinner-Alcaraz, tutti i precedenti

  • Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
  • Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
  • Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
  • US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
  • Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
  • Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
  • Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
  • Indian Wells 2024  (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
  • Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
  • Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
  • Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
  • Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
  • Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
  • Cincinnati 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.
  • Us Open 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4

Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner per la sesta volta in questo 2025 a livello Atp, la sedicesima in totale. Il murciano è avanti 10-5 nei precedenti (7-2 sul cemento)

Ci siamo! E' il giorno della finale dei sogni. Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: in palio il titolo alle Atp Finals 2025 di Torino

