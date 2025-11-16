Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner-Alcaraz, il primo scontro diretto nel Challenger di Alicante del 2019

amarcord

All'Inalpi Arena di Torino va in scena oggi l'ennesimo capitolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz. Il primo confronto assoluto tra i due arrivò nel 2019, al Challenger di Alicante, in cui fu il murciano a vincere in tre set. Ecco le immagini della sfida dei due campioni, ancora minorenni...

SINNER-ALCARAZ, L'AVVICINAMENTO LIVE

15 precedenti sul circuito Atp più le due finali contro al Six Kings Slam in Arabia Saudita. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha infiammato gli ultimi anni ed è destinata a caratterizzare anche il prossimo decennio. Un duello iniziato nel 2019, quando i due si sfidarono per la prima volta al Challenger di Alicante. Lo spagnolo aveva solo 15 anni, due in meno dell'altoatesino, ma riuscì a imporsi su di lui in tre set (6-2, 3-6, 6-3), fermando così la corsa di Jannik che era reduce da 16 vittorie negli ultimi tre tornei giocati (il Challenger di Bergamo e gli ITF di Trento e Santa Margherita di Pula). Nelle immagini sulla terra rossa - ora il torneo si gioca sul cemento - si può riconoscere la classe e lo stile di gioco di entrambi che ha poi dominato sul circuito principale in questi anni. Il murciano si porterà a casa anche il primo confronto diretto tra i pro, al 2° turno nel Masters 1000 di Parigi, da quello successivo aprirà il suo ciclo vincente anche l'italiano.

Approfondimento

Sarà ancora Sinner-Alcaraz: tutti i precedenti

Tennis: Altre Notizie

La prima sfida Sinner-Alcaraz ad Alicante. VIDEO

amarcord

All'Inalpi Arena di Torino va in scena oggi l'ennesimo capitolo della rivalità tra Sinner e...

Sinner-Alcaraz, le news verso la finale LIVE

live atp finals

È il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di...

E' il giorno delle finali: tutto LIVE su Sky Sport

atp finals

E' il grande giorno delle finali delle Atp Finals, ultimo atto del 2025 del circuito. Si apre...

Sinner, titolo a Torino vale 5 milioni di dollari

atp finals

Jannik Sinner è a una sola vittoria dallo stabilire un nuovo primato: vincendo oggi la finale,...

Sinner-Alcaraz domenica alle 18 LIVE su Sky Sport

GUIDA TV

Numero 1 contro numero 2 del mondo: sarà una finale da sogno quella in programma domenica tra...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS