La prima sfida Sinner-Alcaraz ad Alicante. VIDEO

15 precedenti sul circuito Atp più le due finali contro al Six Kings Slam in Arabia Saudita. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha infiammato gli ultimi anni ed è destinata a caratterizzare anche il prossimo decennio. Un duello iniziato nel 2019, quando i due si sfidarono per la prima volta al Challenger di Alicante. Lo spagnolo aveva solo 15 anni, due in meno dell'altoatesino, ma riuscì a imporsi su di lui in tre set (6-2, 3-6, 6-3), fermando così la corsa di Jannik che era reduce da 16 vittorie negli ultimi tre tornei giocati (il Challenger di Bergamo e gli ITF di Trento e Santa Margherita di Pula). Nelle immagini sulla terra rossa - ora il torneo si gioca sul cemento - si può riconoscere la classe e lo stile di gioco di entrambi che ha poi dominato sul circuito principale in questi anni. Il murciano si porterà a casa anche il primo confronto diretto tra i pro, al 2° turno nel Masters 1000 di Parigi, da quello successivo aprirà il suo ciclo vincente anche l'italiano.

