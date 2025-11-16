La prima sfida Sinner-Alcaraz ad Alicante. VIDEO

Sinner-Alcaraz, il primo scontro diretto nel Challenger di Alicante del 2019amarcord
All'Inalpi Arena di Torino va in scena oggi l'ennesimo capitolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz. Il primo confronto assoluto tra i due arrivò nel 2019, al Challenger di Alicante, in cui fu il murciano a vincere in tre set. Ecco le immagini della sfida dei due campioni, ancora minorenni...
15 precedenti sul circuito Atp più le due finali contro al Six Kings Slam in Arabia Saudita. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha infiammato gli ultimi anni ed è destinata a caratterizzare anche il prossimo decennio. Un duello iniziato nel 2019, quando i due si sfidarono per la prima volta al Challenger di Alicante. Lo spagnolo aveva solo 15 anni, due in meno dell'altoatesino, ma riuscì a imporsi su di lui in tre set (6-2, 3-6, 6-3), fermando così la corsa di Jannik che era reduce da 16 vittorie negli ultimi tre tornei giocati (il Challenger di Bergamo e gli ITF di Trento e Santa Margherita di Pula). Nelle immagini sulla terra rossa - ora il torneo si gioca sul cemento - si può riconoscere la classe e lo stile di gioco di entrambi che ha poi dominato sul circuito principale in questi anni. Il murciano si porterà a casa anche il primo confronto diretto tra i pro, al 2° turno nel Masters 1000 di Parigi, da quello successivo aprirà il suo ciclo vincente anche l'italiano.