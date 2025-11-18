Dalla Spagna: Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis?

Carlos Alcaraz potrebbe rinunciare alle Finals di Coppa Davis, a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro. Il numero 1 del mondo - secondo quanto riportato in Spagna da 'El Partidazo de COPE' - avrebbe deciso di non correre rischi, saltando così l'ultimo appuntamento stagionale in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. L'esordio della nazionale iberica è previsto giovedì 20 novembre alle 10, contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. il numero 1 del mondo - arrivato ieri a Bologna e che nel primo set della finale delle Atp Finals aveva richiesto un medical time out- ha dichiarato che "La mia intenzione è di fare tutto il possibile per giocare la Coppa Davis per la Spagna e portare il titolo". Nelle prossime ore si capirà se - dopo le indiscrezioni - ci sarà anche l'ufficialità del forfait di Alcaraz.