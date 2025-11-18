Francia-Belgio 0-1: Collignon batte Moutet

Francia-Belgio, quarto di finale di Coppa Davis: risultato in diretta livecoppa davis
Il Belgio parte con il piede giusto nel quarto di finale di Coppa Davis, a Bologna, contro la Francia. Collignon supera in rimonta Moutet e regala il primo punto al team di capitan Darcis. Adesso in campo Rinderknech e Bergs. Chi vince sfiderà in semifinale Italia o Austria
Francia-Belgio, i risultati dei match di Coppa Davis
- Moutet (Fra) - Collignon (Bel) 6-2, 5-7, 5-7
- Rinderknech (Fra) - Bergs (Bel)
- Bonzi/Herbert (Fra) - Gille/Vliegen (Bel)