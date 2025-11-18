Francia-Belgio 0-1: Collignon batte Moutet

Offerte Black Friday
Francia-Belgio, quarto di finale di Coppa Davis: risultato in diretta live

coppa davis

Il Belgio parte con il piede giusto nel quarto di finale di Coppa Davis, a Bologna, contro la Francia. Collignon supera in rimonta Moutet e regala il primo punto al team di capitan Darcis. Adesso in campo Rinderknech e Bergs. Chi vince sfiderà in semifinale Italia o Austria

IL TABELLONE DELLA FINAL 8

Francia-Belgio, i risultati dei match di Coppa Davis

  • Moutet (Fra) - Collignon (Bel) 6-2, 5-7, 5-7
  • Rinderknech (Fra) - Bergs (Bel)
  • Bonzi/Herbert (Fra) - Gille/Vliegen (Bel)

Tennis: Altre Notizie

Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis

Tennis

La Coppa Davis perde anche il numero 1 del mondo. Carlos Alcaraz rinuncia per infortunio alle...

Melzer: "Assenze Sinner e Musetti? Meglio per noi"

coppa davis

Il capitano dell'Austria Jurgen Melzer commenta l'assenza di Sinner e Musetti alle Finals di...

Sinner, ascolti da record su Sky per il trionfo

atp finals

Jannik Sinner vince un’edizione da record per le Atp Finals nella Casa dello Sport di Sky, con...

Il calendario dell'Italia in Coppa Davis

Tennis

Inizia la settimana delle Finals di Coppa Davis a Bologna. L'Italia scenderà in campo mercoledì...
