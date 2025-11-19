Alcaraz: "Io e Sinner ossessionati uno dall'altro"

Dopo la sconfitta in finale alle Atp Finals e la rinuncia a partecipare alla Coppa Davis Carlos Alcaraz ha parlato a Marca del suo momento e della rivalità con Sinner che caratterizza il tennis di oggi: "Io e Sinner siamo ossessionati uno dall'altro, ognuno di noi lavora per farsi trovare migliorato al prossimo match. Lui ha perso due o tre partite negli ultimi anni e la maggioranza le ha perse con me"

Una rivalità, quella fra Sinner e Alcaraz , già entrata nella storia e che si alimenta, sempre con grande rispetto, di torneo in torneo. Le Atp Finals di Torino sono state l'ultimo capitolo che ha visto il trionfo dell'azzurro ma lo spagnolo chiude l'anno in vetta alla classifica mondiale e con la consapevolezza di essere l'unico in grado di fermare Jannik. Ne ha parlato in un'intervista a Marca all'indomani della rinuncia alle finali di Coppa Davis: "Penso che sia Sinner che io siamo ossessionati l'uno dall'altro. Lui ha perso due o tre partite negli ultimi due anni e la stragrande maggioranza di queste sono state contro di me. E' logico e normale quello che fa: Jannik analizza e pensa a cosa deve migliorare per battere chi non è riuscito a battere. Io negli ultimi anni ho perso contro più giocatori, ma il mio obiettivo è sempre lo stesso: cercare di migliorare e fare le cose in modo che la prossima volta che ci affronteremo, sarò un giocatore migliore di quella precedente"