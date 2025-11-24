Anche nel 2026 l'Italia giocherà soltanto la Final 8 di Coppa Davis. Gli azzurri hanno ricevuto una wild card in quanto Paese ospitante e proveranno a difendere il titolo a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026

Da Bologna a Bologna. Bisognerà attendere un anno per rivedere l'Italia in campo in Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri, campioni della competizione nelle ultime tre edizioni, sono già qualificati per la Final 8 2026 che si svolgerà dal 24 al 29 novembre. Il motivo? L'Italia ha ricevuto una wild card per le Finals da parte dell'ITF, in quanto Paese ospitante. Tutti gli altri team, invece, dovranno passare dalle qualificazioni, compresa la Spagna. I ragazzi di capitan Ferrer entreranno in gioco nel secondo turno di settembre, contro Cile o Serbia. Il primo turno di qualificazione è in programma a febbraio: tra i tie spiccano, oltre a Cile-Serbia, anche Danimarca-Croazia, Stati Uniti-Ungheria e Brasile-Canada.