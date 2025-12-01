Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana simpatia, gli hanno procurato l'affetto di tanti italiani, sportivi e non", ha detto il Presidente Sergio Mattarella. Minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive su invito del n°1 del Coni, Luciano Buonfiglio. E poi Nadal, Fognini, Pennetta: quanti ricordi per la leggenda del tennis italiano
- Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un momento di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nei prossimi giorni a partire da oggi, in memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis