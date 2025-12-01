Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti Live, news e video
Arrow-link
Arrow-link

Nicola Pietrangeli, le reazioni alla morte dell'ex tennista

Tennis fotogallery
15 foto

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana simpatia, gli hanno procurato l'affetto di tanti italiani, sportivi e non", ha detto il Presidente Sergio Mattarella. Minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive su invito del n°1 del Coni, Luciano Buonfiglio. E poi Nadal, Fognini, Pennetta: quanti ricordi per la leggenda del tennis italiano

LE NEWSPIETRANGELI, PROGRAMMAZIONE SPECIALE SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

le reazioni

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana...

15 foto

L'Italia ha due squadre per la Davis: chi come noi

Tennis

Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di...

11 foto

Appuntamento a gennaio: il calendario Atp 2026

Tennis

Conclusa la stagione 2025 con il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa Davis, il tennis...

12 foto

Sinner e l'assalto al n. 1 nel 2026: gli scenari

ranking atp

Sinner chiude il 2025 con 550 punti di distacco da Alcaraz. La corsa per il numero 1 ripartirà a...

31 foto

"Coppa nostra": il trionfo in Davis sui giornali

PRIME PAGINE

I quotidiani sportivi e non solo celebrano il terzo trionfo consecutivo dell'Italia in Coppa...

15 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    La programmazione Sky in omaggio a Pietrangeli

    Tennis

    Per ricordare la leggenda del tennis, primo italiano di sempre a vincere uno Slam, Sky Sport...

    È morto Pietrangeli, 1° azzurro a vincere uno Slam

    live Tennis

    È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, primo italiano a vincere uno Slam nel 1959 al Roland Garros...

    Musetti papà per la seconda volta: è nato Leandro

    l'annuncio

    Fiocco azzurro in casa Musetti: è nato Leandro, secondogenito del tennista. Ad annunciarlo è...