Sinner e i tennisti italiani, dove inizierà la stagione Atp? I primi impegni del 2026
Dicembre è mese di preparazione per i tennisti italiani, già proiettati al 2026 che inizierà tra l'Asia e l'Australia. Sinner disputerà due esibizioni prima degli Australian Open, Musetti debutterà come lo scorso anno a Hong Kong mentre Berrettini giocherà il Kooyong Classic. Di seguito i primi impegni della nuova stagione degli italiani in top 100
- 10 gennaio: esibizione a Seul con Alcaraz
- 16 gennaio: esibizione a Melbourne con Auger-Aliassime
- dal 18 gennaio: Australian Open
- dal 5 gennaio: Atp 250 Hong Kong
- 13 gennaio: esibizione a Melbourne con Zverev
- 13-15 gennaio: Kooyong Classic (esibizione a Melbourne)
- dal 18 gennaio: Australian Open
- dal 2 gennaio: United Cup
- 13-15 gennaio: Kooyong Classic (esibizione a Melbourne)
- dal 18 gennaio: Australian Open
- 13-15 gennaio: Kooyong Classic (esibizione a Melbourne)
- dal 18 gennaio: Australian Open
- dal 5 gennaio: Atp 250 Hong Kong
- dal 18 gennaio: Australian Open
- dal 18 gennaio: Australian Open
- dal 5 gennaio: Atp 250 Brisbane (in questo momento 3° alternate, passerebbe dalle quali)
- dal 18 gennaio: Australian Open
- dal 5 gennaio: Atp 250 Brisbane (in questo momento 10° alternate, passerebbe dalle quali)
- dal 18 gennaio: Australian Open