Sinner e i tennisti italiani, dove inizierà la stagione Atp? I primi impegni del 2026

calendario fotogallery
8 foto

Dicembre è mese di preparazione per i tennisti italiani, già proiettati al 2026 che inizierà tra l'Asia e l'Australia. Sinner disputerà due esibizioni prima degli Australian Open, Musetti debutterà come lo scorso anno a Hong Kong mentre Berrettini giocherà il Kooyong Classic. Di seguito i primi impegni della nuova stagione degli italiani in top 100

IL CALENDARIO ATP 2026

Da Sinner a Musetti: i primi impegni del 2026

calendario

Dicembre è mese di preparazione per i tennisti italiani, già proiettati al 2026 che inizierà tra...

8 foto

Sinner e non solo: 11 italiani agli Aus Open 2026

entry list

Svelata l'entry list del primo Slam dell'anno, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1°...

13 foto

Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico. FOTO

ADDIO NICOLA

Oggi a Roma è il giorno dei funerali di Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. In...

26 foto

Gli otto qualificati alle Next Gen Finals 2025

Tennis

Ufficializzati i partecipanti alle Next Gen Atp Finals 2025, in programma a Jeddah dal 17 al 21...

8 foto

Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

le reazioni

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana...

15 foto

    Tennis: Ultime Notizie

    Atp Awards, Bolelli/Vavassori i preferiti dai fan

    atp awards

    Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati votati per il secondo anno consecutivo la coppia di...

    José Perlas entra nel team di Musetti

    Tennis

    Lorenzo Musetti ha annunciato l'arrivo di José Perlas. I Roland Garros vinti e l'esperienza di...

    Jasmine Paolini: "Sara Errani sarà nel mio staff"

    Tennis

    Jasmine Paolini ha annunciato che la sua storica compagna di doppio, Sara Errani, farà parte del...