Nick Kyrgios vince la "battaglia dei sessi" contro Aryna Sabalenka, davanti ai 17.000 spettatori della Coca-Cola Arena di Dubai. Doppio 6-3 per l'australiano tra intrattenimento (come l'ingresso in campo della n. 1 al mondo Wta) e qualche colpo spettacolare. Di seguito alcune delle foto più belle: entrambi hanno già parlato di un rematch
- Cinquantadue anni dopo la sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs - allora dal forte valore sociale - è tornata la "battaglia dei sessi". Uomo contro donna, Nick Kyrgios contro Aryna Sabalenka in una esibizione davanti ai 17.000 spettatori della Coca-Cola Arena di Dubai, tra tennis, intrattenimento e show
- L'ingresso di Sabalenka è uno show: la bielorussa scende dalle scale sulle note di "Eye of the Tiger", indossando un trench adornato di brillantini
- Più "sobrio" l'ingresso di Nick Kyrgios, inizialmente ripreso all'esterno dell'arena a bordo di un...cammello!
- Effetto ottico? No, una metà del campo è più piccola. Sabalenka, infatti, ha giocato in una porzione di campo più piccola del 9%. Non l'unica regola speciale: entrambi i giocatori avevano a disposizione soltanto la prima di servizio, inoltre il match si giocava 2 set su 3 con un match tiebreak nell'eventuale terzo set
- Tanti gli ospiti vip presenti sugli spalti a Dubai: tra loro anche Ronaldo il Fenomeno insieme alla moglie, Celina Locks
- Kyrgios parte subito bene, ottenendo il primo break del match (a zero) nel terzo game dell'incontro
- Da quel momento inizia una serie di break e controbreak. Sabalenka fatica nei turni di battuta (servizio perso quattro volte su cinque) e dopo 33 minuti perde il set con il parziale di 6-3 in poco più di mezz'ora
- Nel secondo set Sabalenka parte meglio e per la prima volta nel match si ritrova avanti di un break, 3-1 dopo aver strappato il servizio a Kyrgios nel terzo game
- Da quel momento, però, Kyrgios cambia marcia: cinque game di fila per l'australiano che chiude l'esibizione con un doppio 6-3 in un'ora e 15 minuti di gioco
- Al termine del match, Sabalenka non ha escluso il rematch: "Mi sono sentita bene, credo di aver combattuto alla grande. Mi sono davvero goduta lo spettacolo, sento che la prossima volta che giocherò contro di lui conoscerò già la tattica. Conosco i suoi punti di forza e di debolezza. Sarà sicuramente una partita migliore. Amo mettermi alla prova, mi piacerebbe tantissimo affrontarlo di nuovo".
- Un possibile rematch già accolto da Kyrgios: "È stato un match molto duro. Aryna ha dimostrato il grande talento che ha, spero di poterla affrontare di nuovo. Questa sera non sono io a essere campione, lei ha dimostrato di poter giocare a un livello altissimo".