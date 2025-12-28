Offerte Sky
Sabalenka-Kyrgios, show a Dubai: le foto della "battaglia dei sessi"

Nick Kyrgios vince la "battaglia dei sessi" contro Aryna Sabalenka, davanti ai 17.000 spettatori della Coca-Cola Arena di Dubai. Doppio 6-3 per l'australiano tra intrattenimento (come l'ingresso in campo della n. 1 al mondo Wta) e qualche colpo spettacolare. Di seguito alcune delle foto più belle: entrambi hanno già parlato di un rematch

