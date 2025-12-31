Il calendario Wta 2026: via dall'Australia

Offerte Sky
Tennis, il calendario Wta 2026: tutti i tornei

Tennis fotogallery
11 foto

È tempo di nuova stagione per il circuito Wta: sono 55 i tornei in programma nel 2026, oltre alla Billie Jean King Cup con le Finals in programma a settembre in Cina. Si parte dall'emisfero australe con la United Cup e i tornei di Brisbane e Auckland. Poi dal 18 gennaio gli Australian Open, primo Slam dell'anno. Di seguito il calendario Wta 2026 completo

    Tennis: Ultime Notizie

    United Cup, Paolini e Cobolli arrivano a Perth

    Tennis

    Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono arrivati a Perth per disputare la United Cup. L'Italia,...

    Djokovic: "Ritiro? Dopo LA 2028, Tomba mio idolo"

    L'intervista

    Intervenuto al World Sport Summit di Dubai, Novak Djokovic ha parlato del suo ritiro e del tennis...

    Sinner, Natale sulla neve di casa

    Tennis

    Natale in Val Pusteria per Jannik Sinner che, dopo le feste, tornerà a Monte-Carlo per ultimare...