Il calendario Wta 2026: via dall'Australia

È tempo di nuova stagione per il circuito Wta: sono 55 i tornei in programma nel 2026, oltre alla Billie Jean King Cup con le Finals in programma a settembre in Cina. Si parte dall'emisfero australe con la United Cup e i tornei di Brisbane e Auckland. Poi dal 18 gennaio gli Australian Open, primo Slam dell'anno. Di seguito il calendario Wta 2026 completo
- 2 - United Cup
- 4 - 500 Brisbane
- 5 - 250 Auckland
- 12 - 500 Adelaide
- 12 - 250 Hobart
- 18 - Australian Open
- 1 - 500 Abu Dhabi
- 1 - 250 Ostrava
- 1 - 250 Cluj-Napoca
- 8 - 1000 Doha
- 15 - 1000 Dubai
- 23 - 250 Austin
- 23 - 500 Merida
- 4 - 1000 Indian Wells
- 17 - 1000 Miami
- 30 - 500 Charleston
- 30 - 250 Bogota
- 6 - 500 Linz
- 6 - 1° turno BJK Cup
- 13 - 250 Rouen
- 13 - 500 Stoccarda
- 21 - 1000 Madrid
- 5 - 1000 Roma
- 17 - 500 Strasburgo
- 18 - 250 Rabat
- 24 - Roland Garros
- 8 - 500 Queen's
- 8 - 250 's-Hertogenbosch
- 15 - 250 Nottingham
- 15 - 500 Berlino
- 21 - 500 Bad Homburg
- 22 - 250 Eastbourne
- 29 - Wimbledon
- 13 - 250 Iasi
- 20 - 250 Praga
- 20 - 250 Amburgo
- 27 - 500 Washington
- 2 - 1000 Toronto
- 13 - 1000 Cincinnati
- 23 - 250 Cleveland
- 24 - 500 Monterrey
- 30 - US Open
- 14 - 500 Guadalajara
- 14 - 250 San Paolo
- 21 - BJK Cup Finals (in Cina)
- 21 - 500 Singapore
- 21 - 250 Seoul
- 30 - 1000 Pechino
- 12 - 1000 Wuhan
- 19 - 500 Ningbo
- 19 - 250 Osaka
- 26 - 500 Tokyo
- 26 - 250 Guangzhou
- 2 - 250 Chennai
- 2 - 250 Jiujiang
- 2 - 250 Hong Kong
- 7 - Wta Finals (a Riyadh)