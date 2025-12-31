Il calendario Wta 2026: via dall'Australia

È tempo di nuova stagione per il circuito Wta: sono 55 i tornei in programma nel 2026, oltre alla Billie Jean King Cup con le Finals in programma a settembre in Cina. Si parte dall'emisfero australe con la United Cup e i tornei di Brisbane e Auckland. Poi dal 18 gennaio gli Australian Open, primo Slam dell'anno. Di seguito il calendario Wta 2026 completo

