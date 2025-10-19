Guadagni nel 2025: Sinner sorpassa Alcaraz

Con la vittoria del Six Kings Slam (che vale complessivamente 6 milioni, fra gettone di presenza e premio finale), Jannik Sinner vede salire i suoi guadagni di questa stagione a 18,3 milioni di dollari: superato Carlos Alcaraz (a quota 17,5 milioni). Di seguito tutti i premi ottenuti dal numero 2 al mondo in questo 2025
- Risultato: campione
- Guadagno: $2.266.215
- Risultato: finalista
- Guadagno: $610.858
- Risultato: finalista
- Guadagno: $1.486.713
- Risultato: fuori al 2° turno
- Guadagno: $42.974
- Risultato: campione
- Guadagno: $4.028.100
- Risultato: finalista
- Guadagno: $597.890
- Risultato: finalista
- Guadagno: $2.500.000
- Risultato: campione
- Guadagno: $751.075
- Risultato: fuori al 3° turno
- Guadagno: $60.400
- Risultato: campione
- Guadagno: $6.000.000
- Con i 6 milioni di dollari del Six Kings Slam, Sinner ha superato Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, è a 17,5 milioni di dollari, considerando i suoi 16 milioni di prize money guadagnati dai tornei ufficiali e 1,5 milioni del torneo d'esibizione svolto a Riyadh.