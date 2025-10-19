Esplora tutte le offerte Sky
Sinner, i guadagni del 2025: sorpassato Alcaraz

Con la vittoria del Six Kings Slam (che vale complessivamente 6 milioni, fra gettone di presenza e premio finale), Jannik Sinner vede salire i suoi guadagni di questa stagione a 18,3 milioni di dollari: superato Carlos Alcaraz (a quota 17,5 milioni). Di seguito tutti i premi ottenuti dal numero 2 al mondo in questo 2025

SIX KINGS SLAM, GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-ALCARAZ

Guadagni nel 2025: Sinner sorpassa Alcaraz

Con la vittoria del Six Kings Slam (che vale complessivamente 6 milioni, fra gettone di presenza...

Sinner, il premio è speciale: una racchetta d'oro!

Non solo un ricco assegno da 6 milioni di dollari (il premio più alto di sempre in un torneo di...

Ora Vienna: i prossimi impegni di Sinner

Dopo il trionfo al Six Kings Slam, Sinner si prepara al finale di stagione sul cemento indoor...

Paolini vola alle Wta Finals: è la 7^ qualificata

Jasmine Paolini è ufficialmente qualificata per le Wta Finals di Riyadh: la conferma è arrivata...

Djokovic alle Atp Finals: è il 3° qualificato

Novak Djokovic si qualifica per le Atp Finals di Torino: il serbo, che per la 18esima volta...

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...